Meghan Markle ne combina un’altra: il regolamento per i suoi vicini di casa (Foto)

Cosa ha combinato questa volta Meghan Markle? Mamma da pochi mesi del piccolo Archie sembra volerlo proteggere oltre ogni misura e così c’è chi riferisce che anche lei sarebbe responsabile del regolamento recapitato ai vicini di casa (foto). I duchi non devono essere disturbati in alcun modo ma c’è anche di più e tutto avrebbe scatenato altre polemiche anche contro la bella americana. Davvero in tutti quei divieti rivolti ai vicini di casa a Frogmore Cottage c’è anche lo zampino di Meghan Markle? E in tutto questo Harry non dice nulla? Procediamo con ordine e scopriamo cosa prevede l’ormai famoso regolamento, perché se c’è il dubbio che in questo ci sia la mano di Meghan, non c’è dubbio che tutte le regole siano vere. La pena per chi non riuscisse anche solo per errore a rispettare il regolamento è di ritrovarsi a casa la visita delle forze dell’ordine. Possibile?

IL REGOLAMENTO RIVOLTO AI VICINI DI CASA D HARRY E MEGHAN MARKLE

Regole ferree, infatti non solo è proibito avvicinarsi alla coppia reale o iniziare con loro qualunque tipo di discorso ma si può rispondere buongiorno solo se i duchi salutano per primi. E’ proibito chiedere notizie del figlio Archie o meno che mai offrirsi di fare da babysitter. Proibito anche spedire lettere tramite la casella postale di Frogmore Cottage, proibito accarezzare i due cani di Harry e Meghan e qui ci fermiamo.

Chissà se davvero c’era l’esigenza di imporre tutto questo. Adesso per tutti Meghan si comporta come una star facendo cose che nemmeno la regina ha mai fatto. I tabloid britannici riferiscono i commenti degli abitanti della zona: “Elisabetta è sempre stata felice di salutarci. Si intrattiene volentieri con i suoi vicini e spesso prende il tè con i residenti della sua proprietà, è molto amichevole. Meghan e Harry invece…”. Se è vero non è stata molto simpatica.