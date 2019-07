La migliore amica di Kate Middleton omaggia Charlotte chiamando sua figlia anche con questo nome (Foto)

Kate Middleton può contare su più amiche e ha la fortuna di averne una a cui è legatissima, Sophie Snuggle, anche madrina della piccola Charlotte (foto). Sono così legate che Sophie ha chiamato la sua primogenita aggiungendo anche il nome della principessina: Amalia Rose Charlotte. Nessun dubbio per la stampa britannica, questa scelta è un bellissimo omaggio alla figlia di Kate Middleton e il principe William d’Inghilterra. Nel 2018 quando la Snuggle si è sposata tra le damigelle d’onore alle sue nozze non è mancata Charlotte, vari gli intrecci che portano Kate e Sophie ad essere sempre più unite. La primogenita dal matrimonio con Robert Carter è nata il 21 giugno scorso, lo stesso giorno di William d’Inghilterra, ma questa è solo una curiosa coincidenza. Nel settembre del 2018 Charlotte e George hanno partecipato da veri protagonisti al matrimonio.

L’OMAGGIO A CHARLOTTE DI CAMBRIDGE

C’è da dire che Charlotte è di certo un nome molto comune ma è chiara l’intenzione dolcissima. Sophie è madrina della principessina insiema a Laura Fellowes e Adam Middleton, cugini rispettivamente di William e Kate e a nche ad alcuni amici di famiglia, Thomas van Straubenzeee James Meade. Legami importanti da sempre nella cerchia delle amicizie dei duchi di Cambridge ma per niente royal. Sophie ad esempio è cresciuta nel Norfolk.





Tra le amiche più care di Kate Middleton ci sono anche Trini Foyle, si conoscono dall’adolescenza, così come Emilia Jardine – Paterson, compagna di studi al College. Di conseguenza i loro figli si frequentano, ed è tutto così bello e normale. Non c’è dubbio che per loro l’amicizia sia molto importante e adesso molti si chiedono se la piccola Amalia Rosa Charlotte avrà Kate come madrina.