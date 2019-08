L’album di nozze del figlio di Stephanie di Monaco: Louis, Marie e che meraviglia la famiglia al completo (Foto)

Le foto più belle del matrimonio di Louis Ducruet e Marie Chevallier, sono ufficiali gli scatti che mostrano la gioia degli sposi, della famiglia reale al gran completo (foto). Nozze sia civili che religiose per il primogenito di Stephanie di Monaco e Daniel Ducruet e non sono passate per niente in secondo piano rispetto al sì di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam perché la gioia della famiglia è evidente, così come il desiderio di omaggiare i nonni del principe Louis; il principe Ranieri e la meravigliosa e indimenticabile Grace Kelly. Dalla cerimonia religiosa alla cerimonia civile, gli ospiti, gli abiti e tutte le immagini che mostrano il sogno, o meglio la realtà. Stefania di Monaco che guarda con amore immenso suo figlio e lui ricambia con uno sguardo che dice tutto, l’ingresso in chiesa, la principessa e suo marito, Daniel Ducruet, uno accanto all’altra per il loro Louis. Grande eleganza e abiti bellissimi, tantissime le emozioni vissute dai due protagonisti ma non solo da loro.

LE FOTO UFFICIALI DELLE NOZZE DI LOUIS DUCRUET E MARIE CHEVALLIER

Una coppia amatissima, una famiglia molto unita, si vede anche da come i figli di Carolina di Monaco salutano il cugino prima del sì in chiesa. Adesso Louis e Marie sono in luna di miele e le immagini del loro matrimonio fanno il giro del mondo. Bellissima la foto ufficiale della famiglia al gran completo, o quasi perché manca solo Charlene Wittstock forse assente solo in quel momento.





Pierre e Andrea Casiraghi con le loro splendide mogli, Tatiana Santo Domingo e Beatrice Borromeo, il principe Alberto di Monaco, nonna Carolina e tutti gli altri, non si vedono però i piccoli. In chiesa Il principe Alberto e Carolina di Monaco sono vicinissimi agli sposi. Petali bianchi all’uscita dalla chiesa e tutta la dolcezza di Marie che continua a sorridere emozionata dopo aver pianto prima di arrivare all’altare dal suo Louis.