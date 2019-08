Tutti gli abiti del matrimonio di Louis Ducruet, stupenda la tuta di Stephanie di Monaco per il rito civile (Foto)

Dopo aver visto le prime foto del matrimonio di Louis Ducruet e Marie Chevallier arrivano i dettagli, gli scatti degli abiti degli invitati reali, primi tra tutti la famiglia reale (foto). Da Stephanie di Monaco a Carolina di Monaco e ancora Beatrice Borromeo, Charlotte Casiraghi, Charlene Wittstock e tutte le altre perché come sempre sono le donne ad incantare nelle grandi occasioni con la loro eleganza, anche i principi però hanno fatto la loro parte e con loro Dimitri Rassam, il marito della splendida Charlotte. Doppia cerimonia da festeggiare, sia quella civile che religiosa e quindi gli outfit sono davvero tantissimi. Spicca tra tutti la tuta di Stefania di Monaco, la madre dello sposo, indossata per il rito civile. Un giallo intenso, brillante, una scelta meravigliosa, più allegra rispetto a quella fatta per l’ingresso in chiesa dove tutti non hanno osato, a parte Beatrice Borromeo con il suo look fresco e l’enorme cappello.

GLI OUTFT AL MATRIMONIO DI LOUIS DUCRUET E MARIE CHEVALLIER

Tutti gli abiti delle nozze

Capelli sciolti per Stephanie al sì civile, scarpe chiare, forse le stesse indossate per il matrimonio religioso ma scopriamo nel dettaglio abito dopo abito che per l’unione civile la sposa ha scelto un vestito lineare Rosa Clarà, per Louis invece Carlo Pignatelli blu con cravatta grigia. Ospite d’onore il cane con il papillon rosso. Due cerimonie e sei abiti per gli sposi, infatti in chiesa lui era in tight grigio di Kim Jones di Dior e lei Atelier Boisagner, abito disegnato da Pauline Ducruet. E ancora Pignatelli e Rosa Clarà per gli outfit più audaci alla festa.





La più semplice tra tutte Charlotte Casiraghi con un abito di Saint Laurent nero a pois con maniche lunghe e pancino nascosto. Incantevole anche Charlene di Monaco, così come Carolina che con il fratello Alberto erano i testimoni del nipote.