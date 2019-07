Charlotte Casiraghi incinta: in luna di miele mostra il pancino col costume (FOTO)

Dalla rivista Chi arriva questa settimana una dolcissima esclusiva di cronaca rosa. E quando c’è la notizia di un lieto annuncio da dare, con un bebè in arrivo, siamo sempre tutti felicissimi! Sulla cover della rivista diretta da Alfonso Signorini compare Charlotte Casiraghi che sembra proprio essere incinta. Dopo il matrimonio con il suo Dimitri e la fine della crisi, ecco che la bella Charlotte si mostra in costume da bagno, rigorosamente intero e il pancino non si può nascondere. La famiglia si allarga: per Charlotte Casiraghi è infatti in arrivo il terzo figlio ( il secondo nato dall’unione con il suo attuale marito).

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam nove mesi fa avevano visto nascere il piccolo Balthazar ma a quanto pare avevano di nuovo voglia di dare amore a un’altra creatura. I due non hanno confermato questa gravidanza ma le foto scattate sulle spiagge della Corsica sembrano proprio confermare il fatto che Charlotte sia in dolce attesa.

Una luna di miele all’insegna del relax e del mare quella di Charlotte e Dimitri. Dopo aver fatto tappa a Capri, si sono diretti in Corsica a bordo dello yacht di famiglia insieme a Carolina di Monaco. E ovviamente insieme a loro c’erano anche Darya, che Rassam ha avuto dalla modella Masha Novoselova, Raphaël (nato dall’unione di Charlotte con l’attore Gad Elmaleh), e Balthazar. Come si può vedere dagli scatti della rivista Chi, la famiglia è più unita che mai e i due neo sposi si divertono tra un gioco e l’altro con i loro bambini. E quando c’è da prendersi un po’ di tempo per le coccole, ci pensa mamma Carolina a fare la nonna e a gestire la situazione.

Che ne pensate di questa dolce famiglia allargata? Non possiamo che fare i nostri auguri per il lieto evento.