Matrimonio religioso per Charlotte Casiraghi e l’abito da sposa è il terzo che completa la serie per il sì a Dimitri Rassam (Foto)

Terzo abito da sposa per Charlotte Casiraghi e il suo matrimonio in chiesa con Dimitri Rassam (foto). Sapevamo che la figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi dopo le nozze con rito civile di inizio giugno avrebbe poi detto di nuovo sì a Rassam dinanzi a Dio ma non immaginavamo che il matrimonio religioso sarebbe arrivato così presto. Ancora una volta la splendida principessa di Monaco ha sorpreso tutti, matrimonio in gran segreto per Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, nessun annuncio ma come sempre non mancano le foto, i dettagli, la gran festa per gli sposi. Charlotte e Dimitri hanno indossato altri abiti nuziali e il 29 giugno hanno detto sì nel paesino di Saint-Rémy-de-Provence dove la sposa è cresciuta. Questa volta sì che possiamo dire che il matrimonio è stato una vera favola, per la semplicità, l’amore e gli sguardi che si sono scambiati.

CHARLOTTE CASIRAGHI UN MAZZOLINO DI LAVANDA IL SUO BOUQUET PER IL MATRIMONIO IN CHIESA

Unica la principessa Casiraghi che ha voluto non solo il silenzio stampa sulle sue nozze più importanti ma anche la delicatezza di quel mazzolino così profumato e semplice. Sono una coppia meravigliosa, sono già mamma e papà di un bimbo meraviglioso.

I FIGLI DI CHARLOTTE CASIRAGHI, IL PRIMOGENITO NATO DAL LEGAME CON GAD ELMALEH E IL PICCOLO RASSAM

Sembra un matrimonio semplice e per le emozioni lo è davvero ma in realtà tutti i tre abiti scelti da Charlotte per le sue nozze sono un insieme di omaggi, dalla nonna Grace Kelly alla mamma Carolina di Monaco, niente è lasciato al caso.

Impossibile non pensare che la favola sarebbe stata davvero perfetta se fosse ancora in vita Stefano Casiraghi, ma quel terribile incidente avvenuto sotto gli occhi di tutto il mondo purtroppo resterà per sempre il ricordo più atroce.