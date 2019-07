Le nozze di Louis Ducruet: i tre abiti della sposa e quelli indossati da Stephanie, Charlotte e Beatrice (Foto)

Romantico il matrimonio di Daniel Ducruet e la bella Marie Chevallier, sua ex compagna d’università (foto). Anche per lei come è ormai tendenza quasi per tutte le spose ben tre abiti bianchi ma soprattutto il desiderio di far rivivere la favola dei nonni, il principe Ranieri e Grace Kelly. Il figlio di Stephanie di Monaco ha infatti pronunciato il suo sì nella cattedrale dove si unirono in matrimonio l’attrice e il principe e inoltre Marie ha indossato un abito che un po’ ricordava l’ex diva di Hollywood. Aggiungiamo anche che l’abito per la cerimonia in chiesa l’ha disegnato per lei la cognata, Paulina Ducruet. Davvero una favola moderna con la famiglia al completo e al settimo cielo. Non si può dire che la famiglia dei reali del Principato di Monaco non sia allargata e infatti sono numerosissimi i nipoti e i cugini che si ritrovano insieme in queste occasioni.

IL NIPOTE PREDILETTO DEL PRINCIPE ALBERTO DI MONACO HA VOLUTO UN MATRIMONIO IN ONORE DI NONNA GRACE KELLY

Sembra che il primogenito di Stephanie di Monaco e Daniel Ducruet sia davvero il preferito tra tutti del principe. Ovviamente alle nozze non mancava nessuno e uno vicino all’altra c’erano Charlotte con il suo abito fondo scuro e pois bianchi, maniche lunghe, ma corto ben più sopra il ginocchio. Beatrice Borromeo in giallo e stampa floreale con un cappello enorme, davvero deliziosa.

Mamma Stephanie di Monaco accanto al figlio per le foto ufficiali, anche lei bellissima con un abito chiaro e i capelli raccolti. Presenti ovviamente anche Daniel Ducruet con la moglie e la figlia piccola, nonna Carolina di Monaco, anche lei con un bel cappello e ovviamente il principe Alberto orgoglioso delle nozze piene d’amore di suo nipote con la bella vietnamita Marie Chevallier.