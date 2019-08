Sagittario, oroscopo Paolo Fox settembre 2019: quali sono le previsioni?

Quali sono le previsioni di settembre 2019 del sagittario? Ecco cosa succederà in amore, lavoro e salute secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Dal punto di vista dei sentimenti, le coppie che hanno compiuto un passo in più devono risolvere dei problemi. Il lavoro inizia con un po’ di apprensione ma non bisogna preoccuparsi troppo per un nuovo progetto o un esame. La salute non è al massimo nella prima parte nel mese ma poi migliora. Per leggere l’oroscopo del 2019 di Paolo Fox del sagittario, clicca qui.

LE PREVISIONI DI PAOLO FOX DI SETTEMBRE 2019: ECCO COSA SUCCEDERÀ IN AMORE, LAVORO E SALUTE PER I NATI SOTTO IL SEGNO DEL SAGITTARIO

AMORE – In ambito sentimentale il pianeta Giove è in aspetto importante. Come vi abbiamo anticipato, coloro che hanno fatto un passo importante come la convivenza o il matrimonio, devono risolvere delle questioni pratiche. Parliamo dei soldi e della casa che creano pensieri. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, a settembre 2019 il sagittario può vivere alcune problematiche se sta per iniziare qualcosa di nuovo, sia per la casa che per il lavoro. Per fortuna dal 14 Venere inizia u nuovo transito, e insieme a Mercurio in buon aspetto fa migliorare le cose. Il mese di settembre dunque non parte al meglio ma poi finisce bene. Il sagittario, durante l’estate, è stato preso da altri problemi, soprattutto nel lavoro. Questi si sono riversati nell’ambito privato provocando alcuni problemi con il partner. Una persona dei gemelli, del leone o della bilancia può entrare nella vita del sagittario.





LAVORO – Per quanto riguarda il lavoro, chi a settembre 2019 deve iniziare un progetto nuovo o affrontare un esame, è un po’ preoccupato. Tuttavia Paolo Fox invita a mantenere la calma. Attenzione a problemi in famiglia tra il 13 e il 14 di questo mese. Giove per fortuna aiuta i nuovi percorsi professionali ma può esserci comunque qualche ostacolo da superare. Bisogna considerare che, nelle situazioni nuove, i risultati non saranno immediati ma bisogna comunque insistere. Alla fine del mese possono arrivare risposte inaspettate e dunque prima di demoralizzarsi è meglio aspettare l’ultima parte di settembre. Chi ha un problema legale, può trovare una soluzione sempre negli ultimi giorni.

SALUTE – Anche in questo ambito la prima parte del mese è un po’ giù di corda, ma le cose migliorano successivamente. Lo stress si fa sentire e bisogna evitare i rischi. Può esserci qualche fastidio tra il 13 e il 15 settembre 2019 per il sagittario. Alla fine di questo mese ci sarà un recupero.