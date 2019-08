Acquario, oroscopo Paolo Fox settembre 2019: cosa ci dicono le stelle?

Cosa ci dicono le stelle dell’acquario riguardo il mese di settembre 2019? Paolo Fox, con il suo oroscopo per questo anno in corso, svela cosa accadrà in amore, lavoro e salute. In amore la seconda parte del mese è migliore della prima e si possono prendere delle decisioni importanti. Nel lavoro c’è maggiore tranquillità ed è possibile fare ciò che piace davvero all’acquario. La salute è caratterizzata da un buon recupero dal punto di vista psicofisico, e si possono ottenere buoni risultati se si stanno affrontando delle cure. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 dell’acquario, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DELL’ACQUARIO: COSA SUCCEDERÀ A SETTEMBRE 2019 IN AMORE, LAVORO E SALUTE?

AMORE – Per quanto riguarda i sentimenti, mentre la prima parte di settembre 2019 parte sotto tono, la seconda è decisamente migliore. Dunque alcuni nati sotto il segno dell’acquario possono addirittura prendere decisioni molto importanti per la vita. Qualcuno che è riluttante ad innamorarsi, potrà comunque fare un incontro importante. Dunque occhi aperti nel weekend compreso tra il 20 de il 22 del mese di settembre. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dal 14 Mercurio sarà in ottimo aspetto aiutando le coppie che devono fare un passo importante. Coloro che sono single da diverso tempo, potranno allargare il giro di conoscenze scoprendo il piacere di stare con persone interessanti. Il 29, grazie al buon aspetto della Luna, si potrà parlare di amore.





LAVORO – In ambito lavorativo il mese di settembre parte in maniera positiva. Infatti qualcuno nato sotto il segno dell’acquario, nei mesi precedenti, ha dovuto lasciare qualcosa e ora però è più tranquillo. E’ il momento per dedicarsi a ciò che piace senza soffermarsi troppo sui guadagni. Paolo Fox fa sapere che la parte peggiore dell’anno, fatta di cambiamenti drastici e agitazione, è ormai passata. A settembre 2019 questo segno ha tanta voglia di fare, soprattutto dal 14, quando Venere torna ad essere favorevole. Dal 23 anche il Sole arriva in aiuto. Dunque questo mese sarà fatto di sicurezze per l’acquario.

SALUTE – Per quanto riguarda questo aspetto, il mese di settembre 2019 sarà caratterizzato da un buon recupero psicofisico per i nati sotto il segno dell’acquario. Si potrà avere un buon risultato anche se si sta affrontando una cura. A mettere alla prova questo segno sono però stress e ansia, dettati soprattutto da questioni economiche. Attenzione ai ritmi disordinati che possono portare a qualche piccolo problema, e dunque non bisogna saltare i pasti. Questo segno tende a vivere un po’ alla giornata ma è ora di cercare un po’ di regolarità per stare bene.