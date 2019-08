Pesci, oroscopo Paolo Fox settembre 2019: quali sono le previsioni?

Come andrà il mese di settembre 2019 per il segno dei pesci? Con l’oroscopo di Paolo Fox scopriamo quali sono le previsioni su amore, lavoro e salute. In amore, coloro che hanno avuto problemi di coppia ad agosto, possono averne altri anche a settembre, soprattutto nei fine settimana. Anche nel lavoro la partenza di questo mese non è delle migliori, e dunque non sono esclusi problemi con altre persone. Nell’ambito della salute, le prime due settimane del mese mettono alla prova i pesci. Per leggere l’oroscopo del 2019 di Paolo Fox dei pesci, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI SETTEMBRE 2019: LE PREVISIONI SU AMORE, LAVORO E SALUTE PER I NATI SOTTO IL SEGNO DEI PESCI

AMORE – In questo ambito della vita, i pesci possono avere dei problemi, soprattutto per quanto riguarda le coppie che hanno vissuto dei momenti difficili a fine agosto. Le polemiche continuano e a rischio sono soprattutto i weekend di settembre 2019. Dunque in amore c’è abbastanza agitazione. I pesci che vivono due relazioni, si cui una ufficiosa e una ufficiale, devono stare particolarmente attenti. Paolo Fox mette in guardia questo segno dalle proposte importanti da parte del partner: non bisogna acconsentire solo per non creare problemi, soprattutto se non si è convinti di quello che si deve fare. Le coppie che si amano possono comunque vivere problemi riguardanti la casa e i figli. Per fortuna a partire dal 23 del mese le stelle migliorano e anche le coppie più in crisi pian piano troveranno una soluzione.





LAVORO – A settembre 2019 si parte in maniera contrariata, e il nervosismo non manca. I nati sotto il segno dei pesci tenderanno a discutere con qualcuno, data l’intransigenza del periodo. Paolo Fox fa sapere che i pesci alle prese con un nuovo lavoro possono vivere la prima parte di questo mese in modo pesante. Le stelle portano a difficoltà ad ambientarsi in una nuova situazione, e possono esserci delle polemiche soprattutto intorno al 6 del mese. Per quanto riguarda i pesci che hanno un ruolo di rilievo in una società, potranno portare a qualche cambiamento facendo fuori chi non funziona più e instaurando collaborazioni nuove. A fine mese si può recuperare del denaro.

SALUTE – Anche in questo ambito le prime due settimane sono le più difficili, e il fisico dei pesci sarà messo alla prova. Attenzione alle discussioni che potranno esserci sul lavoro. Dunque si faranno sentire, a settembre 2019, stress e stanchezza mentale che dovranno essere controllati.