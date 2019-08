George e Charlotte d’Inghilterra, linguacce e dolcezza alla King’s Cup con mamma e papà (Foto)

Alla regata di beneficenza King’Cup abbiamo visto Kate Middleton e il principe William d’Inghilterra impegnati nel ruolo di capitani ma al largo dell’isola di Wight c’erano anche i piccoli George e Charlotte (foto). Se qualcuno ha notato i musi lunghi dei duchi di Cambridge pensando che abbiano lasciato con dispiacere la villa in cui erano in vacanza ai Caraibi, ci pensano i principini a far passare tutto in secondo piano. Le linguacce e le smorfie di Charlotte, la tenerezza di George, due bambini meravigliosi che mostrano il loro carattere nelle foto che un po’ subiscono da quando sono nati. Bellissima Kate Middleton con la sua tenuta nautica, per la prima volta con i pantaloncini così corti e per la prima volta abbiamo potuto ammirare le sue gambe muscolose e questa volta anche abbronzate. Bellissima la coppia quando dopo la regata si ritrova e a stento entrambi trattengono le risate. Più di tutto ci sono i loro due bimbi più grandi.

GEORGE E CHARLOTTE D’INGHILTERRA ALLA REGATA CON MAMMA KATE E PAPA’ WILLIAM

Mancava solo il più piccolo della famiglia, Louis, che magari sarà rimasto con i nonni materni, anche loro erano ai Caraibi con i duchi. La lussuosa vacanza ai Caraibi e poi la regata di beneficenza, Kate e William hanno dovuto tornare in gran fretta, non potendo non presenziare in un’occasione così importante. Hanno dimostrato per l’ennesima volta di essere due gran sportivi e molto allenati. Così come i loro due bambini più grandi hanno dimostrato di essere non solo due principini ma anche due piccoli come tutti gli altri.





Kate Middleton sorride nel vedere sua figlia che fa la linguaccia, non la sgrida ma le fa capire che è il caso di smetterla. Dal primo giorno Kate e William hanno confidato di voler crescere i loro figli nel modo più normale possibile perché di certo il loro futuro da grandi non sarà semplice e loro lo sanno bene.