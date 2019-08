Le citazioni più belle da condividere sui social la Notte di San Lorenzo

Mentre attendiamo la Notte di San Lorenzo per vedere le stelle cadenti, pensiamo a una frase perfetta da condividere sui social per l’occasione. Si tratta di un evento molto atteso, ogni anno, in particolare da chi ama il romanticismo. È sicuramente il momento ideale per esprimere il proprio desiderio e sperare che presto si avveri. Proprio in occasione di questo evento sarebbe ancora più speciale condividere qualche bella citazione sui social. Abbiamo raccolto per voi le più significative, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Vediamo insieme quali sono.

LE CITAZIONI PERFETTA DA CONDIVIDERE LA NOTTE DI SAN LORENZO SUI SOCIAL

Avete la foto perfetta sulla Notte di San Lorenzo, ma non avete ancora la frase adatta? Può capitare di trovarsi in certe situazioni ed è sempre bene avere a portata di mano le citazioni giuste. Trovare improvvisamente le parole adeguate per formulare una frase perfetta può essere difficile. Pertanto abbiamo scelto di darvi una mano, consigliandovi qualche citazione interessante sulla notte dedicata alle stelle cadenti. Abbiamo individuato frasi che possono far soffermare voi stessi e i vostri followers sulla bellezza di quanto accade il 10 agosto. Fortunatamente scrittori, poeti, filosofi e cantanti si sono ispirati al cielo stellato e, in particolare, a questa magica notte per scrivere. Sia che vogliate condividere la frase ideale per la Notte di San Lorenzo, accompagnata da una foto, sia che vogliate inviare una frase romantica ai vostri cari, queste citazioni sono perfette. Naturalmente speriamo che possano tornarvi utili nella notte del 10 agosto, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ecco le frasi che abbiamo individuato sul web.

In cielo c’è una stella per ognuno di noi, sufficientemente lontana perché i nostri dolori non possano mai offuscarla. (Christian Bobin)

Non serve a niente dirmi che è una roccia senza vita, là nel cielo! So che non è così. (D.H. Lawrence)

Lui e io ci siamo scontrati come due stelle predestinate e in quel brevissimo istante ho sentito cosa si prova ad essere immortali. (Lang Leav)

Tutti quanti dovremo dovremo risplendere, ma in modo tale da non offuscare la luce degli altri. Dovremmo tutti imparare dalle stelle. (Fabrizio Caramagna)

Si dice che quando una persona guarda le stelle è come se volesse ritrovare la propria dimensione dispersa nell’universo. (Salvador Dalí)

Lasciami le stelle, almeno so con chi parlare, a chi rivolgermi stanotte, perché tu non puoi restare. (Ermal Meta)

Non trema la luce delle stelle. Trema il nostro sguardo, sapendo dell’enorme sforzo che questa luce ha realizzato per farsi vedere. (Lorenzo Olivan)

Guardavamo la Via Lattea con aria sognante e ogni tanto prendevamo delle stelle cadenti. Tempi come quelli mi hanno dato l’opportunità di meravigliarmi e porre tutte quelle domande basilari. Il senso di timore reverenziale per i cieli è iniziato lì. (Kalpana Chawla)

Sei una stella cadente che attraversa il cielo, con nella sua scia una traccia di scintille. (Michael Grant)

Le stelle cadenti sono come lacrime di luce che scorrono nel cielo, verso l’ignoto. (Tony Rebecchi)

