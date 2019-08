Meghan Markle e la cura per i piedi, una vera ossessione trasmessa anche ad Harry (Foto)

Il tempo di mettere al mondo Archie e farle qualche complimento e Meghan Markle è di nuovo sotto il mirino delle critiche, questa volta per una sua presunta ossessione per i piedi (Foto). La moglie del principe Harry spenderebbe tantissimo per la cura dei suoi piedi, una cura definita addirittura maniacale. Ad aggiungere altre critiche anche il fatto che la stessa ossessione l’abbia trasferita anche al principe, che però in compenso adesso mangia sano e non beve più birra e alcolici. Una spesa sostituisce l’altra è di certo è meglio avere cura del proprio corpo che soddisfare la voglia di bere alcolici che non fanno benissimo. C’è però tutto il resoconto di chi ne sa sempre di più e così scopriamo che Harry e Meghan Markle si sono recati un lussuoso resort, destinato solo alla èlite britannica, lì hanno trascorso un po’ di tempo con il piccolo Archie lontani dallo stress e dagli impegni istituzinali, lì ovviamente un bel giro nella Spa e una bella pedicure ma non è tutto.

MEGHAN MARKLE E I SUOI CAPRICCI

Sarà tutto vero ciò che si dice sulla duchessa di Sussex, dei suoi capricci, delle sue esigenze? Lei non si può difendere e resta quindi in campo solo chi la critica e racconta del pernottamento nel resort di 500 sterline a notte, del massaggio di 140 sterline e la pedicure di 50. La Markle non ha voluto che fossero i professionisti del Coworth Park a prendersi cura dei suoi piedi ma ha chiesto il suo curatore personale.

Harry e Meghan possono contare su un cottage privato ed è lì che in solitudine hanno ricevuto i loro trattamenti di bellezza. Non ci sembra una cosa così negativa ma a parte dei sudditi inglesi sembra un vero spreco.