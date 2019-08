Letizia di Spagna e le figlie sono deliziose a Palma di Maiorca con i loro outfit abbinati (Foto)

La famiglia reale di Spagna è a Palma di Maiorca in pieno relax per le vacanze tanto sospirate e come da tradizione non mancano di visitare le attrazione del posto tutti e quattro insieme (foto). Look perfetto come sempre per Letizia Ortiz che ha abbinato i quattro outfit puntando sul bianco e l’azzurro concedendo qualche tonalità più scura. Niente è lasciato al caso per Letizia di Spagna così le foto sono una vera meraviglia e lei si conforma ancora una volta regina di stile. E’ una vera icona l’ex giornalista, lo è sempre stata per le donne, oggi lo è anche come madre. Belle come lei le figlie Leonor e Sofia che proprio come lei scelgono scarpe belle e comode, in estate rigorosamente espadrillas. I reali di Spagna in visita al museo Son Marroig e per la prima volta le due principessine sono riuscite a rubare la scena alla splendida mamma che ovviamente sorride orgogliosa dei suoi tesori.

LE FIGLIE DI LETIZIA ORTIZ E RE FELIPE DI SPAGNA RUBANO LA SCENA AI REALI, A MAMMA E PAPA’

Leonor è la futura regina di Spagna, gli occhi sono tutti puntati sulla primogenita di Letizia e Felipe che sta per compiere 14 anni. Per la prima volta potrà così partecipare al premio Principessa delle Austrie.





Intanto, la famiglia si gode le giornate di certo più spensierate rispetto a quelle che vivono durante il resto dell’anno con i tanti impegni pubblici. Abitini freschi e leggeri, capelli raccolti in una morbida treccia e le espadrillas di corda rigorosamente basse per le piccole, con la zeppa per la mamma, questa volta in un modello diverso, versione sandalo. Deliziosa la borsa della Ortiz, ovviamente abbinata ai colori scelti per le figlie. Anche Re Felipe si è adeguato e per lui gli stessi colori, di ceto una mise scelta dalla splendida Letizia.