Romina Power condivide una bellissima foto di Ylenia e tutto il suo dolore (Foto)

Nessuna ricorrenza speciale in questi giorni per Romina Power che sul suo profilo social ha condiviso una nuova foto di Ylenia Carrisi, l’ennesima foto di sua figlia che conserva nei suoi tanti album di famiglia (foto). Non ha mai perso la speranza Romina di ritrova la sua Ylenia mentre la nostalgia sembra aumentare con il passare degli anni. Sono passati ben 26 anni dalla scomparsa della figlia di Al Bano e Romina Power, una scomparsa misteriosa, non si hanno più sue notizie dal 1993 e quelle che hanno non sono chiare. L’ex moglie di Al Bano continua a postare foto della sua prima figlia non solo perché resti vivo il suo ricordo ma perché magari qualcuno vedendola potrebbe ricordare qualcosa o associarla a una persona che conosce o magari rivelare che è ancora in vita. Una bellissima immagine di Ylenia, forse è stata scattata a Cellino San Marco, era estate, erano tutti felici e il dolore diventa ancora più forte, si legge nelle parole che la Power aggiunge nella didascalia accanto alla foto.

ROMINA POWER NON PERDE LA SPERANZA DI RIABBRIACCIARE YLENIA

“La mia bellissima Ylenia con Muffy tanto tempo fa, quando le estati erano lunghe e gioiose” erano felici e forse non sapevano nemmeno di esserlo così tanto, poi la tragedia. Adesso restano ricordi e Romina ripensa a tutte le estati, così lunghe perché vissute intensamente, così gioiose perché erano tutti insieme, così diverse da oggi, è evidente. Al Bano e Romina sono nonni, si sono ritrovati, non ci sono più tutto il rancore e la disperazione di un tempo ma niente è più come prima, niente sarà più come prima.





Ylenia Carrisi mancherà sempre e il dolore che Romina esprime con poche e semplice parole che accompagnano questa foto è evidente. Ylenia Carrisi è stata dichiarata morta ma una madre non può crederci fino a quando non ha la certezza, e questa forse Romina non l’avrà mai.