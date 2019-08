Harry e Meghan hanno speso troppo per le vacanze tra Ibiza e Nizza? La difesa di Elton John

Harry sapeva di certo che sposando Meghan Markle sarebbe andato incontro a un rapporto di amore e odio con i media, in particolare con quelli britannici. Diciamolo pure: l’ex attrice non è ancora entrata nelle grazie dei sudditi di sua maestà e forse neppure di una parte di stampa che non vede l’ora di attaccare la coppia. Ed è così che negli ultimi giorni sono arrivati feroci attacchi verso Harry e Meghan accusati, non solo di sperperare denaro che arriva da chi paga le tasse nel Regno Unito ma anche di avere un atteggiamento ipocrita nei confronti dell’ambiente. Si predicherebbero ambientalisti ma poi si sposterebbero su mezzi di trasporto che inquinano notevolmente. Insomma un vero e proprio attacco che non ha risparmiato nulla alla coppia. Strano che ci si preoccupi moltissimo di quanti soldi spendano Harry e Meghan mentre di Kate e William in vacanza ai Caraibi, per esempio, non si parli neppure. Ma si sa: il bersaglio preferito dei media al momento sono Harry e Meghan. Per difendere la coppia è sceso persino in campo Elton John che ha voluto spiegare qualcosina a chi a quanto pare, ha parlato a sproposito senza conoscere i fatti.

Il cantante, che è seguito su Instagram da oltre 2 milioni di followers, ha voluto precisare quello che lui stesso ha fatto per permettere a Harry e Meghan di togliersi qualche sfizio senza usare i soldi delle casse della famiglia reale.

LA DIFESA DI ELTON JOHN PER HARRY E MEGHAN: HA PAGATO LUI LA LORO VACANZA

«Sono profondamente turbato dal racconto distorto e malizioso sui giornali di oggi circa il soggiorno privato del duca e della duchessa di Sussex nella mia casa di Nizza la settimana scorsa», ha scritto il cantante. «La madre del principe Harry è stata una delle mie più care amiche, sento un profondo senso del dovere nel proteggere Harry e la sua famiglia dall’intrusione non necessaria della stampa, che ha contribuito a provocare la morte prematura di Diana».

Parole durissime quelle del cantante che ci ricorda come spesso distorcere la verità porti a delle conseguenze ben più gravi.

«Per sostenere l’impegno del principe Harry per l’ambiente abbiamo assicurato che il loro volo fosse a emissioni zero» ha aggiunto il cantante per ribattere a chi faceva notare che la coppia reale avesse usato un Jet pronto a inquinare.