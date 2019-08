Lutto per Jimmy Ghione, l’addio alla mamma: “mi hai lasciato senza respiro”

Un addio che non vorremmo mai dare e questa volta è Jimmy Ghione ad annunciare la morte di sua madre, a salutare per l’ultima volta la signora Margherita (foto). E’ su Instagram che l’inviato di Striscia la notizia ha dato la notizia del grave lutto che l’ha colpito. Ghione ha pubblicato tre bellissime foto aggiungendo tutto il suo dolore in poche parole, in quel saluto così pieno di dolore. Tre foto che dicono molto anche senza aggiungere parole, la prima mostra Jimmy oggi e sua madre da giovane, sono due gocce d’acqua, due sorrisi contagiosi. L’altra foto scattata alla donna meravigliosa che l’ha messo al mondo, un’immagine in bianco e nero, un momento di altri tempi. Il terzo scatto mostra la signora Margherita nonna con i suoi adorati nipoti e il figlio.

E’ MORTA LA MAMMA DI JIMMY GHIONE

“Ciao mamma. Sei volata via e mi hai lasciato senza respiro…ma con il tuo sorriso…buon viaggio piccola grande Margherita”. Era bellissima la sua mamma, come lo sono tutte le mamme, come lo sono tutte le nonne, ed è un lutto che fa soffrire ovviamente anche Gabriele e Federico, i nipoti a cui era legatissima.

Bellissime le foto pubblicate su Instagram dall’invitato di Striscia la notizia





Tantissimi per Jimmy Ghione i messaggi degli amici più o meno noti, tra questi anche Gigi D’Alessio che ha scritto: “Conosco il dolore… ti sono vicino”. Le condoglianze di Nek, di Aldo Montano, di Emanuela Tittocchia, di Salvo Sottile che scrive semplicemente “Fratello mio” aggiungendo un cuore nero. E poi ancora Alessandro Martorana e tutti gli altri. Lui ringrazia, di certo non proverà sollievo nemmeno con tanto affetto in un momento troppo doloroso ma poi sarà più semplice addolcire quella ferita eterna anche grazie alla presenza di tanti amici.