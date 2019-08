La favolosa villa di Harry e Meghan Markle in vacanza a Ibiza, proseguono le polemiche (Foto)

E’ a dir poco favolosa la villa che Harry e Meghan Markle hanno scelto per la loro vacanza a Ibiza, per festeggiare il compleanno della duchessa del Sussex, per la loro prima vacanza estiva in tre (foto). La coppia reale avrebbe affittato l’esclusiva villa di cui in basso vi mostriamo le foto. Come tante notizie che ruotano intorno alla famiglia reale inglese e in particolare ad Harry e Meghan Markle anche questa non è ufficiale ma la loro vacanza da nababbi sta facendo il giro del web e continuerebbe ad indignare gli inglesi. Agli altri invece resta la curiosità e lo stupore nel vedere quanto sia davvero meravigliosa la villa a Ibiza che i duchi del Sussex avrebbero scelto. Si trova a Ia Sa Calma ed è un vero sogno. Tutti sapevano che il principe Harry, Meghan Markle e il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, fossero andati a Ibiza in vacanza ed è il Mail on Sunday a riferire che hanno trascorso sei giorni ad agosto.

LA VILLA A IBIZA DI HARRY E MEGHAN MARKLE

Nessun acquisto ma un soggiorno da songo nell’esclusiva villa con ben sette camere da letto, piscina, palestra, jacuzzi e la vista più bella che si può immaginare. Già le foto da sole inducono al relax, c’è da commuoversi nel vederle. Se state facendo un pensierino sappiate che si affitta a 118.000 euro a settimana, più o meno.





Harry, Meghan e il piccolo sono arrivati con il jet provato e con loro sembra ci fosse anche lo chef nonostante l’affitto includeva già il personale. La villa in passato ha ospitato anche Paul McCartney. Sempre il Mail on Sunday ha aggiunto che da Buckingham non ha voluto commentare.