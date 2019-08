Roberto Bolle difende il principino George preso in giro perché studierà danza classica (Foto)

Il principino George d’Inghilterra si prepara a studiare danza classica, è appassionato di balletto e ovviamente i duchi di Cambridge non possono che assecondare felici questa sua passione ma non tutti hanno avuto la reazione dei suoi genitori (foto). E’ imbarazzante il modo in cui Lara Spencer, conduttrice del programma americano Good Morning abbia dato la notizia sul futuro re d’Inghilterra prendendolo un po’ in giro, ridendo come se si trattasse di una scelta strana. A difendere Baby George ci ha pensato Roberto Bolle. Nessuno più di lui poteva bacchettare la Spencer facendo sentire tutto il peso delle sue risate fuori luogo. Dopo le parole della conduttrice che raccontava in tv l’inclinazione del principino alla danza classica e soprattutto dopo aver riso in modo scomposto, Bolle ha postato su Instagram la sua domanda.

BABY GEORGE SI DEDICA ALLA DANZA CLASSICA, ROBERTO BOLLE COSTRETTO A DIFENDERLO

“Vorrei sapere se trovate divertente questa cosa”, ha scritto mostrando il video della conduttrice che in diretta diceva: “Il futuro re di Inghilterra, oltre al classico programma di un bimbo di 6 anni intraprenderà studi religiosi, lezioni di programmazione informatica, di poesia e di… balletto classico” condendo il tutto con risate ed espressioni allusive.





Roberto Bolle è stato molto più diretto: “Mi piacerebbe davvero sapere cosa ne pensate, se lo trovate divertente o inappropriato. E’ già abbastanza difficile per così tanti ballerini maschi essere presi in giro”. Migliaia i commenti e i like al post del ballerino e a quel punto la Spencer non ha potuto che chiedere scusa: “Le mie sincere scuse per un commento insensibile che ho fatto ieri nelle notizie pop. Dal balletto a tutto ciò che si desidera esplorare nella vita, dico fatelo. Credo pienamente che dovremmo essere tutti liberi di perseguire le nostre passioni. Vai a scalare la tua montagna e adora ogni minuto”.