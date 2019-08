Sfida di look tra Melania Trump e Brigitte Macron al G7 ma con qualche errore (Foto)

Ancora una volta obiettivi puntati su Melania Trump e Brigitte Macron che al G7 hanno accompagnato i rispettivi mariti (foto). Pensando più agli outfit che ad altro scopriamo cosa hanno indossato la Premiere Dame e la First Lady. Sono ovviamente state loro due le protagoniste assolute del G7 a Biarritz in Francia; alla moglie di Macron il compito di fare gli onori di casa, tutto perfetto tranne che per una perdonabilissima gaffe che rende Brigitte ancora più deliziosa. Melania Trump ha vita più semplice, inutile dire che età ed altezza la rendono quasi imbattibile ma la Macron si è difesa benissimo. La first lady americana è scesa dall’aereo già con il piede giusto con la scarpa fucsia che abbiamo già visto ed è adorabile; abito giallo e sorriso di chi ha riposato bene, poi sono arrivati tutti gli altri abiti. Dal bianco al rosso, con o senza tacchi, con occhiali da sole o trucco perfetto, Lady Trump ha vinto. Un po’ gli stessi colori indossati dalla Macron che si è difesa benissimo.

COSA HANNO INDOSSATO MELANIA TRUMP E BRIGITTE MACRON PER IL G7

Una gaffe che è arrivata per colpa dei centimetri che separano le due donne: in una foto la Macron che aveva ai piedi ai tacchi spillo, proprio come Melania, è salita su un gradino per stare all’altezza ma dietro c’era il terreno un po’ troppo morbido che ha visto affondare i suoi tacchi. Niente panico per la Premiere Dame che chiedendo l’aiuto della sua ospite si è appoggiata e ha dato una pulitina alle scarpe.

Il tutto ovviamente ripreso dai fotografi, altrimenti l’incontro tra le due donne sarebbe risultato un po’ troppo noioso. I mariti intanto non hanno certo perso tempo a movimentare un po’ tutto ma questo fa parte di un’altra storia.





Sfida di look tra Melania Trump e Brigitte Macron al G7 ma con qualche errore (Foto) ultima modifica: da