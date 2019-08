Leone, oroscopo Paolo Fox ottobre 2019: ecco quali sono le previsioni

Cosa succederà a ottobre 2019 a chi è nato sotto il segno del leone? Lo scopriamo grazie all’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. Per quanto riguarda l’amore, il leone vive un momento di stallo e di indecisione. Nel lavoro invece le cose vanno molto bene grazie all’ondata positiva che interessa quest segno. La salute vede un leggero calo ma nulla di cui preoccuparsi. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL LEONE DEL 2019, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OTTOBRE 2019 DEL LEONE: ECCO LE PREVISIONI SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In ambito sentimentale per il leone, a ottobre 2019, ci sarà una battuta d’arresto. In particolare a farne le spese sono coloro che sono indecisi tra due situazioni parallele. Chi invece vive una relazione solida e importante, non ha nulla da temere. Può nascere comunque qualche dubbio e la comunicazione sarà messa a dura prova nel corso di questo mese. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, alcuni problemi nel lavoro si riversano sulla vita di coppia. Nella seconda parte del mese è consigliabile evitare sfuriate per via della gelosia che possono portare a discussioni molto forti. Occhio anche ai tradimenti che possono solo creare ulteriori problemi. Se nasce qualcosa a ottobre 2019, non sarà particolarmente rilevante o comunque ci saranno problemi fin da subito.





LAVORO – Nel lavoro invece, a ottobre 2019, prosegue l’ondata positiva per il leone. Paolo Fox, con il suo oroscopo, ci fa sapere che questo segno può ottenere nuovi incarichi ed essere coinvolto in situazioni nuove gratificanti. Inoltre ci saranno soddisfazioni anche perché le persone noteranno l’impegno e la bravura. In particolar modo sono favoriti coloro che lavorano a contatto con il pubblico. E’ possibile diventare un punto di riferimento nella propria società. Il leone generalmente lotta per andare avanti e lo fa senza buttarsi mai giù. Giove dona una buona energia e consente di superare gli ostacoli. Occhio alle persone invidiose che faranno in modo di minare l’avanzata di questo segno. Intorno al 15 del mese può esserci qualche critica di troppo. Possono esserci delle spese in più da affrontare per la casa.

SALUTE – Nel corso del mese di ottobre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, può esserci un calo per il leone. Questo però non renderà vani i miglioramenti ottenuti nei mesi precedenti. Non manca un po’ di affaticamento a causa di problematiche e discussioni familiari ma anche per gli incarichi lavorativi. Bisogna stare molto attenti dal 28 al 31 di ottobre. La fretta è cattiva consigliera e può far commettere qualche errore di troppo.