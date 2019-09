Bilancia, oroscopo Paolo Fox ottobre 2019: cosa ci dicono le stelle?

Cosa ci dicono le stelle della bilancia per quanto riguarda il mese di ottobre 2019? Possiamo scoprirlo grazie all’oroscopo di Paolo Fox del 2019, su amore, lavoro e salute. E’ un mese un po’ complicato in amore, dove sarà necessario chiarire delle situazioni. Nel lavoro il futuro può preoccupare. La salute anche non è al massimo, perché ci si sente affaticati. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 della bilancia, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA BILANCIA DI OTTOBRE 2019

AMORE – In amore è importante per la bilancia chiarire le situazioni rimaste in sospeso entro massimo due mesi. Il periodo è critico soprattutto se ci sono due storie parallele e sarà necessario fare chiarezza con i diretti interessati ma anche con se stessi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, se una storia è nata nel mese di agosto sarà abbastanza forte. Chi invece ha problemi con il proprio partner, sarà pronto a far sentire la propria voce. Alcune coppie possono avere problematiche derivanti da motivi lavorativi, soprattutto nel caso di uno dei due che fa più dell’altro. La bilancia a ottobre 2019 ha bisogno di una persona solida al proprio fianco che sia di sostegno e che sia in grado di essere un aiuto nel superare una crisi. Attenzione ad atteggiamenti eccessivamente pessimisti dovuti a Saturno contrario al segno. Possono esserci dei problemi anche in famiglia, se qualcuno non approva le scelte fatte.





LAVORO – Marte e il Sole sono in transito nel segno della bilancia nel mese di ottobre 2019, soprattutto dopo il giorno 4. Alcune questioni lavorative iniziano a pesare di più e dovranno essere risolte il prima possibile. Paolo Fox mette in guardia da nuovi percorsi da intraprendere, che possono rivelarsi del tutto disastrosi. A ottobre 2019 si rischia di fare qualche investimento sbagliato. Alcuni nati sotto il segno della bilancia sono un po’ diffidenti negli ultimi tempi nei confronti del proprio ambiente di lavoro. Non manca l’insofferenza che si farà sentire anche il prossimo mese. Meglio cercare nuove soluzioni e viaggiare. Non è detto che non arrivi qualche risultato dal punto di vista economico. Può arrivare una somma che si attende da tempo, come una liquidazione, un rimborso. Ciò che preoccupa la bilancia è però il futuro.

SALUTE – Per la bilancia si fa sentire la fatica nel mese di ottobre 2019. E’ necessario cercare di fermarsi un secondo perché Saturno di certo non aiuta. Non manca l’agitazione, sia fisica che mentale. Chi è più in là con l’età probabilmente ha fatto dei controlli. E’ importante seguire tutte le terapie in questo periodo. Vivere tranquillamente è la cura migliore.