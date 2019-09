Lo staff di Carolyn Smith chiede rispetto dopo gli assurdi titoli sulla sua morte (Foto)

Assurdo chiedere rispetto, dovrebbe essere tutto così ovvio e invece lo staff di Carolyn Smith è stato costretto a questa richiesta (foto). La protagonista di Ballando con le Stelle è sempre stata molto chiara e trasparente sulle condizioni di salute. L’intruso, come lo chiama lei, è da combattere anche quando tutto sembra passato, in più a sorprenderla è stata una recidiva e inoltre sul suo profilo Instagram spesso mostra quanto tutto il suo cammino sia duro, quanto sia importante parlarne, non arrendersi, aiutare le altre donne e sentirsi amati. La medicina fa tantissimo ma non è tutto e Carolyn Smith è una forza della natura, è per molti un esempio da seguire. Non tutti i malati di cancro hanno il coraggio di parlarne, lei rende tutto un po’ più semplice, non ci si può vergognare di avere un tumore, di essere dei guerrieri. Sempre più vip ne parlano ma questo può portare a spiacevoli conseguenze da parte di chi ha pochi scrupoli e scarsa sensibilità.

FALSE LE NOTIZIE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI CAROLYN SMITH, LO STAFF CHIEDE RISPETTO

“Viste le ripetute pubblicazioni poco rispettose nei confronti di Carolyn Smith sulle sue condizioni di salute, si richiede rispetto per la persona. L’artista come già noto è sotto cure, non è completamente guarita ma sta bene e lavora” la richiesta è chiara e il post prosegue: “Non è più tollerabile leggere titoli inventati che riportano la “morte” dell’artista solo per attirare l’attenzione dei lettori”.





Poi ancora più diretto: “Le comunicazioni ufficiali vengono diffuse solo e soltanto dall’artista tramite i suoi social network o dal suo ufficio stampa Dario Sardonè. E’ doveroso precisare che per fortuna la maggior parte delle testate sono formate da persone sensibili e professionisti straordinari”. Assurdo speculare sulla sofferenza, arrecare un danno sotto più punti di vista a chi dà molto agli altri mentre combatte a testa alta una battaglia già dura.





Lo staff di Carolyn Smith chiede rispetto dopo gli assurdi titoli sulla sua morte (Foto) ultima modifica: da