Kate Middleton questa volta sceglie un abito costoso ed è deliziosa (Foto)

Abbiamo visto tante foto di Kate Middleton scattate nel giardino che lei stessa ha progettato e ogni volta l’abito indossato è sembrato quello giusto, spesso low cost, questa volta la scelta è diversa (foto). Visita a sorpresa della duchessa di Cambridge all’ormai famoso giardino dove la temperatura difficilmente supera i 20 gradi, quindi ha scelto un abito a manica lunga con cintura perfetta per lei per sottolineare il punto vita. Un abito con fondo chiaro e fiori vivaci stampati su tutto il tessuto; immancabili scarpe con zeppa e un sorriso che conquista. Kate Middleton è tornata a pieno ritmo con i suoi impegni di duchessa; adesso che le vacanze sono terminate e anche i piccoli George e Charlotte sono tornati tra i banchi di scuola, lei è tornata nel suo adorato giardino. Nessuna visita ufficiale ma tanto stupore e gioia per i presenti quando l’hanno vista arrivare.

KATE MIDDLETON MERAVIGLIOSA AL FESTIVAL BACK TO NATURE – QUANTO COSTA IL VESTITO SCELTO PER L’OCCASIONE

Nel Surrey si sta svolgendo il festival Back to Nature e la gioia della moglie di William è evidente mentre parla ai presenti, si ferma ad osservare i bambini che giocano, coccola i più piccoli e risponde alle domande delle loro mamme. Tutti si sentono molto vicini alla duchessa di Cambridge ma l’abito che indossa questa volta non è per tutte. Un vestito firmato Emilia Wickstead di circa 1.800 euro. Ben più accessibili di certo le scarpe con zeppe di corda, comodissime anche nel giardino.





Al dito sempre in evidenza l’anello di fidanzamento che apparteneva a Lady Diana, gioiello che William ha voluto regalarle come promessa di matrimonio. I tabloid inglesi on hanno dubbi che sia lei la più amata dal popolo mentre per Meghan Markle non mancano i commenti velenosi, soprattutto dopo la trasferta in solitaria a New York per seguire il tennis.





Kate Middleton questa volta sceglie un abito costoso ed è deliziosa (Foto) ultima modifica: da