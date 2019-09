Craig Warwick a Pomeriggio 5: “Ho rischiato di morire” e svela come si è salvato

Questa estate una foto pubblicata da Craig Warwick sui social aveva fatto preoccupare molto i suoi fans ma anche gli amici, tra i quali Barbara d’Urso, che si sono subito messi in contatto con lui per capire cosa stesse succedendo. Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 12 settembre 2019, Craig ha rivelato quello che è accaduto e, senza girarci troppo intorno ha dichiarato di aver rischiato di morire. Una situazione davvero grave quella che ha vissuto ma per fortuna oggi sta meglio anche se al momento non può viaggiare e infatti è ancora a Melito, da dove si è collegato con lo studio di Canale 5.

La conduttrice ha subito rassicurato tutti sul fatto che adesso Craig sta meglio e poi il sensitivo ha raccontato la sua drammatica esperienza.

CRAIG WARWICK HA RISCHIATO DI MORIRE: LE ULTIME NOTIZIE DA POMERIGGIO 5

“Grazie a Dio sono qui”, ha esordito in collegamento dall’abitazione di un’amica raccontando in prima persona la grande paura vissuta. Craig adesso sta meglio ma se l’è vista davvero brutta. Il sensitivo ha infatti raccontato: “Da cinque mesi non mi sentivo bene, ho fatto le analisi, mi sono ritrovato in ambulanza e in ospedale e il medico mi ha dato 4 ore di vita”, ha spiegato sensitivo inglese. “Il mio cuore era pronto per un infarto”. La d’Urso ha provato a spiegare in modo semplice quello che è successo. Craig ha avuto una trombosi rara che gli ha provocato una perdita di sangue nell’intestino e praticamente ha rischiato di morire dissanguato.

“Ora il problema non è ancora risolto, devo stare sotto controllo ancora alcuni mesi” ha detto Craig che ha anche voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine ma soprattutto le persone che donano il sangue, senza di loro non si sarebbe salvato.