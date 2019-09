La mamma di Nadia Toffa a un mese dalla sua morte: “Porteremo avanti le sue battaglie”

Un mese fa apprendevamo una notizia sconvolgente. Un mese fa scrivevamo della morte di Nadia Toffa. Raccontavamo della sua battaglia contro un mostro, raccontavamo di come Nadia fino all’ultimo aveva combattuto. Oggi a un mese di distanza da quel giorno a parlare è mamma Margherita, la mamma di Nadia. La incontra a Brescia Gianluigi Nuzzi, giornalista e amico di Nadia che ha voluto raccogliere le parole della signora che vuole ringraziare tutte le migliaia e migliaia di persone che le sono state vicine in questo mese, anche solo con un messaggio ma anche lanciare un appello.

UN MESE SENZA NADIA TOFFA: PARLA LA SUA MAMMA

Nuzzi posta un video sui social e lo presenta con queste parole:

E’ un mese esatto che è Nadia Toffa è’ salita in cielo tra il dolore e l’emozione di tanti. Nadia ha lasciato tanto a chi le voleva bene: idee e ideali, voglia di vincere, tante battaglie ancora aperte: dalla terra dei Fuochi ai bambini che muoiono di tumore a Taranto. Mamma Margherita oggi rompe il silenzio con questo appello, ricordando sempre Nadia

La mamma di Nadia spiega che lei e suo marito e la sua famiglia tutta, non pensavano che ci sarebbe stato tanto affetto dopo la morte di Nadia. Tantissimo calore arrivato in quei giorni difficili, tantissimo l’amore delle persone comuni per Nadia, amore che è arrivato a loro nel momento in cui ne avevano davvero bisogno. “Spero che continuino a starci vicino a stare vicino a quello che voleva la nostra Nadia, al suo essere guerriera, al suo combattere le battaglie, al suo portare avanti tanti discorsi” ha detto la mamma di Nadia.

La famiglia della Toffa infatti vuole raccogliere l’eredità di Nadia e spera che tutte le persone che sono state presenti fino a questo momento continuino a farlo.

“Lei ci ha lasciato tantissime idee, aprendo il suo computer abbiamo scoperto tutto. Noi siamo anziani ma ci faremo aiutare perchè dobbiamo portare avanti tutto senza demordere, non deve andare perso nulla di quello che lei voleva dire, delle persone che le stavano a cuore” ha spiegato mamma Margherita.

La mamma di Nadia Toffa a un mese dalla sua morte: “Porteremo avanti le sue battaglie” ultima modifica: da