Meghan Markle fa gli auguri al principe Harry, per il suo compleanno la dichiarazione più bella (Foto)

Oggi il principe Harry d’Inghilterra festeggia il suo 35esimo compleanno e sulla pagina Instagram dei duchi di Sussex non potevano mancare gli auguri di Meghan Markle (foto) Un messaggio d’amore, alcune foto che racchiudano la vita di Harry e un cuore rosso. Un’unica foto con un insieme di immagini, è questo il primo scatto scelto dalla Markle per fare gli auguri di buon compleanno a suo marito ma anche al papà di suo figlio. Nessuna crisi, niente che allontani la coppia, è anche questo un modo per rispondere ai pettegolezzi di chi li vuole già distanti perché lei troppo capricciosa e lui ormai incapace di tenerle testa. Sono invece bellissimi Harry e Meghan Markle insieme e sono perfette le foto che ha scelto con cura, ma anche su questo c’è chi ha da dire che non mancano le frecciatine verso la cognata Kate.

MEGHAN MARKLE PER IL COMPLEANNO DI HARRY SCEGLIE LE FOTO PIU’ EMOZIONANTI

“La tua dedizione alle cause a cui tieni tanto profondamente è, per me, un’ispirazione quotidiana. Sei per me il miglior marito del mondo e per nostro figlio il padre più sorprendente. Ti amiamo, i più grandi auguri”. Questa la dichiarazione d’amore, gli auguri della duchessa al suo principe.





Un collage di tante foto e la prima è di Harry piccolissimo tra le braccia di Lady Diana, poi Harry che saluta forse i sudditi e ha pochi anni e ancora Harry adolescente con suo fratello William, quindi il principe che adulto inizia le sue missioni e mostra finalmente il suo sorriso. Chiudono il quadro le due foto che gli hanno cambiato la vita, il matrimonio e il piccolo Archie. Tutto perfetto ma c’è chi nota l’assenza di Kate e anche di William più adulto. E’ il compleanno di Harry, ci sembrano molto emozionanti le foto scelte da sua moglie, se poi c’è dietro davvero il volere eliminare Kate Middleton bisogna dire che mancano anche il principe Carlo e la regina Elisabetta.