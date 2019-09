Cristiano Ronaldo in lacrime per il padre morto senza aver visto le sue vittorie (Foto)

Cristiano Ronaldo si è commosso ricordando il padre durante l’intervista ai microfoni di Good Morning Britain (foto). L’attaccante della Juventus non ha retto l’emozione e non è riuscito a trattenere le lacrime mentre il conduttore gli chiedeva il motivo di tanta tristezza. Il papà di Ronaldo è mancato nel 2005 per problemi epatici, sembra avesse una dipendenza dall’alcol. Il calciatore è molto legato alla famiglia, a sua madre, ai fratelli e alla famiglia che ha costruito, la sua compagna, i figli. Chiede sempre il massimo a se stesso, non è la prima volta che vediamo le sue lacrime, la sua sensibilità è evidente. Ha desiderato diventare il numero uno e c’è riuscito ma delle sue vittorie suo padre non ha mai visto niente. Il suo sangue freddo quando lo ammiriamo sui campi di calcio in queste occasioni svanisce e Cristiano Ronaldo mostra tutta la sua vulnerabilità; è un campione perché ogni giorno vive per esserlo, non è nato numero uno.

CRISTIANO RONALDO PIANGE DURANTE L’INTERIVSTA RICORDANDO IL PADRE MORTO NEL 2005

“Sono diventato il numero uno e lui non sa nulla” ha spiegato così il suo pianto. Non si imbarazza nel mostrare la sua fragilità e questo lo rende ancora più grande, un esempio. Nell’anteprima dell’intervista in esclusiva rilasciata a Good Morning Britain che per intero andrà in onda martedì mattina, si vede ciò che forse pochi immaginavano, un lato del suo carattere che commuove chi esulta dinanzi ai suoi gol.





E’ il suo dolore, è la mancanza più grande quella di non avere suo padre accanto, di non avergli mai mostrato cosa è diventato: “Lui non mi ha mai visto ricevere premi. Il resto della mia famiglio ha visto tutto, mia mamma, i miei fratelli, anche il mio figlio più grande. Ma lui niente…”. Il padre di Ronaldo è morto quando aveva solo 52 anni.