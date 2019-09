Letizia di Spagna incanta tutti con un nuovo abito rosso (Foto)

Letizia Ortiz deve onorare tanti impegni pubblici accanto a suo marito, il re Felipe di Spagna, e questa volta la regina è alla Zarzuela, il palazzo di residenza dei sovrano spagnoli, per ricevere la squadra di basket spagnola dopo la vittoria dai Mondiali in Cina (Foto). Cosa ha indossato la Ortiz per l’occasione? Ancora una volta ha fatto la scelta giusta, lei ben più moderna di Kate Middleton ma sempre perfetta nel suo stile regale. Ha scelto ancora una volta il rosso, ormai abbiamo capito che è il suo colore preferito. L’occasione era importante, niente politica ma sport, la squadra spagnola del basket è entrata nella storia con la finale vittoriosa a Pechino. Guidati dall’italiano Sergio Scaiolo i giocatori hanno superato l’Argentina di 20 punti. Hanno così potuto alzare la coppa e l’invito a palazzo non poteva mancare con tutto il trofeo.

LETIZIA ORTIZ IN ABITO ROSSO RICEVE LA SQUADRA DI BASKET SPAGNOLA

I sovrani di Spagna non erano a Pechino ad esultare per la finale di basket ma l’hanno fatto in gran stile a casa. Per il re Felipe la medaglia d’oro e poi le foto di rito con i giocatori, ovviamente la moglie Letizia e l’ambito trofeo. Tra tutti la più emozionata è proprio l’ex giornalista che come sempre sorride mentre rende omaggio ai nuovi eroi del canestro.

BELLISSIMA LETIZIA DI SPAGNA IN ABBIGLIAMENTO CASUAL MENTRE ACCOMPAGNA LE FIGLIE A SCUOLA





Abito rosso ma questa volta non aderente, il modello scelto è più adatto per l’occasione e come sempre Letizia di Spagna abbina delle décolletées in tinta. Tutto firmato da Carolina Herrera, uno dei suoi brand preferiti, ne abbiamo viti vari indossati dalla regina con questa firma. Niente da dire, come sempre e ancora una volta la regina Letizia di Spagna dà lezioni di stile.





