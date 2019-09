Milano Fashion Week, da Marica Pellegrinelli a Melissa Satta i look più stravaganti delle bellissime vip (Foto)

Alla Milano Fashion Week come sempre in passerella le nuove collezioni e a bordo passerella le bellissime vip con i loro look (foto). Sono loro il vero spettacolo, le testimonial, le ospiti, le star che si dividono tra un brand e l’altro e ovviamente da Marica Pellegrinelli a Melissa Satta, Cristina Chiabotto, Georgina Rodriguez e così via, i loro outfit sono perfetti. Ci sono tutte alla settimana della Moda a Milano, le Miss Italia, le modelle, le showgirl, le prezzemoline e tutte le super invitate. Il gossip si intrufola in passerella o è la bellezza che va a braccetto con il gossip, l’importante è esserci, sorridere ai flash e omaggiare al meglio lo stilista. E’ la folle e meravigliosa Fashion Week di Milano e come immaginavamo troviamo lo stile manga e Marica Pellegrinelli è la più deliziosa tra le protagonisti per il Vogue Japan party, seguita da Melissa Satta.

TUTTE BELLISSIME ALLA MILANO FASHION WEEK

Pancione ed eleganza per Flavia Pennetta con l’intramontabile stile di Emporio Armani. Sempre elegante e sobria Cristina Chiabotto per Alberta Ferretti in tailleur pantaloni, da copiare, per quanto possibile, gli accessori abbinati. Per Alberta Ferretti anche Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo anche lei in queste occasioni un po’ prezzemolina.