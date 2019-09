Bacio in pubblico per Harry e Meghan Markle, in Sudafrica sono bellissimi e innamorati (Foto)

Mentre tutti si chiedono se Meghan Markle sia davvero incinta del secondo figlio arriva la più dolce delle foto dal Sudafrica, un bacio (foto). I duchi del Sussex rompono il protocollo e come una coppia comune si baciano in pubblico mostrando tutto l’entusiasmo e il loro amore. Sono bellissimi Harry e Meghan insieme e dal loro tour in tre arrivano le foto che scacciano via tutti i pettegolezzi sulla crisi che sembra a questo punto davvero inesistente. L’ex attrice è più bella che mai, anche di più di quando magrissima quasi sfilava nei suoi outfit ogni volta sempre più costosi. In Sudafrica è diversa e non solo per i chili in più ma anche per gli abiti che indossa. Sempre perfetta ma con una semplicità che la rende unica. Il principe Harry è pazzo di lei e si vede, basta uno sguardo e si capiscono, camminano tra la folla in festa senza perdere mai il sorriso.

IL BACIO IN PUBBLICO DI HARRY E MEGHAN MARKLE

Continuano a sorridere anche quando scatta il bacio, consapevoli di creare tanto gossip, anche perché questo è il loro secondo bacio che rompe il protocollo e il primo ci fu poco prima dell’annuncio della prima gravidanza. Sarà un caso o meno ma adesso sono tutti di nuovo pazzi della coppia reale.

MEGHAN IN SUDAFRICA CON L’ABITO PREMAMAN





I fan sono sicuri che lei sia incinta, gli abiti che sta indossando in questi giorni lo dimostrerebbero ma arriva anche l’outfit con i pantaloni. Il suo corpo non è più quello di prima ma sta benissimo anche con una taglia in più. Forse il pancino c’è davvero ma se le forme morbide sono di una dolce attesa o meno lo scopriremo presto. Insieme Harry e Meghan abbracciano i bambini, ballano con gli abitanti del quartiere a cui fanno visita e dicono a tutti di chiamarli semplicemente Harry e Meghan, senza titoli.