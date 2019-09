Cancro, oroscopo Paolo Fox novembre 2019: cosa succederà secondo le stelle?

Cosa succederà secondo le stelle ai nati sotto il segno del cancro nel corso del mese di novembre 2019? Lo scopriamo grazie all’oroscopo di Paolo Fox per il 2019, che prende in considerazione amore, lavoro e salute. In amore è un mese molto tranquillo fino al 20, mentre dopo esplode la passionalità. Nel lavoro è un momento di trasformazione per questo segno. La salute è caratterizzata da un buon recupero psicofisico alla fine del mese. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEL CANCRO, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL CANCRO: COSA SUCCEDERA’ A NOVEMBRE 2019 IN AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – Dal punto di vista dei sentimenti, il mese di novembre 2019 è molto tranquillo. Dopo il 20 del mese però scoppia la passionalità e sono favoriti gli incontri per il cancro il giorno 24. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, chi ha iniziato una nuova storia ci va con i piedi di piombo. Chi ha vissuto una separazione o comunque ha concluso una storia, preferirà vivere delle avventure. Alcuni invece non rinunciano a una storia stabile pur avendo la testa che va anche da altre parti. Sono favoriti anche gli incontri online, ma Paolo Fox invita alla dovuta prudenza del caso. Chi inizia una relazione oppure ne ha una in piedi da poco, entro il mese di maggio 2020 potrebbe arrivare a prendere una decisione importante. Le cose cambiano in positivo per il cancro.





LAVORO – In ambito lavorativo il cancro, nel corso del mese di novembre 2019, può mettere le basi per far andare bene le cose nel 2020. Da maggio di quest’anno per i nati sotto questo segno è in corso una trasformazione. Mercurio e Sole sono in ottimo aspetto e aiutano questo segno. Dunque, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, possono rivelarsi positive le giornate 6, 7 e 15 del mese. Questo segno desidera qualche sicurezza in più, che in molti casi non è presente. Per fortuna in questi mesi le cose sono andate un po’ a migliorare. Meglio cercare di risolvere in fretta dei contenziosi aperti con datori di lavoro precedenti.

SALUTE – A novembre 2019, nella seconda parte, è possibile un recupero dal punto di vista psicofisico per il cancro. Il 25 del mese è la giornata ideale per dare inizio a qualche terapia, in quanto Luna e Marte si incontrano e sono in aspetto positivo per il segno. Per il cancro lo stomaco è uno dei punti deboli principali, e dunque mangiare bene e disintossicarsi è molto importante. Attenzione anche allo stress.