Gemelli, oroscopo Paolo Fox novembre 2019: ecco tutte le previsioni

Quali sono le previsioni per il mese di novembre 2019 dei nati sotto il segno dei gemelli? Lo scopriamo grazie all’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore le coppie possono vivere delle tensioni e bisogna prestare attenzione ai sentimenti. Nel lavoro possono arrivare dei piccoli cambiamenti positivi. La salute è caratterizzata dallo stress che non sempre si riesce a controllare. PER LEGGERE L’ORSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEI GEMELLI, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEI GEMELLI: COSA SUCCEDERA’ A NOVEMBRE 2019 IN AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore le questioni lavorative possono distogliere l’attenzione. Le coppie che stanno insieme da molto tempo e che hanno avuto delle delusioni, devono evitare di recriminare cose passate. I nati sotto il segno dei gemelli devono evitare i problemi in questo periodo. Le coppie che non sono molto solide possono essere messe alla prova da uno sbandamento. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, a novembre 2019 ci possono essere delle tensioni, anche per chi lavora con il partner. Per fortuna si possono superare abbastanza facilmente. Chi ha in piedi un discorso legale con un ex, potrà finalmente concluderlo. Da fine novembre inizia un recupero che riguarderà anche il mese di dicembre. Ci si può liberare di qualche terzo incomodo.





LAVORO – In ambito lavorativo ci possono essere dei cambiamenti positivi a novembre 2019 per i nati sotto il segno dei gemelli. Nel giro di qualche settimana questo segno si libererà dell’opposizione di Giove e dunque inizierà una buona fase di recupero. Alcuni negli ultimi mesi hanno dovuto lottare per mantenere il proprio posto. Chi si è sentito messo in disparte, ora verrà richiamato. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, intorno al 14 c’è maggiore fortuna grazie alla presenza della Luna nel segno dei gemelli. In primavera c’è stata una riorganizzazione del lavoro, e se all’inizio le cose non sembravano ingranare, finalmente ora la situazione tende a un miglioramento. Dunque arrivano delle opportunità, anche per i giovani con buone idee e progetti. Paolo Fox consiglia a questo segno di attivarsi per cercare di ottenere ciò che vuole. Insomma, l’ottimismo torna a farsi sentire e si ottengono dei buoni risultati, addirittura possono arrivare dei guadagni in più.

SALUTE – Per quanto riguarda la salute, i gemelli possono essere condizionati dallo stress. A novembre 2019 è necessario che questo segno cerchi di farsi scivolare un po’ le cose addosso, cosa in cui di solito riesce abbastanza bene. Finalmente si potrà vivere un senso di libertà quando Giove non sarà più opposto.