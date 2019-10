William e Kate Middleton alla partita con George e Charlotte sugli spalti con gli altri tifosi (Foto)

Non solo doveri istituzionali ma anche passoni per Kate Middleton e il principe William che da sempre sportivi hanno assistito alla partita di calcio dell’Aston Villa (foto). Con i duchi di Cambridge anche i figli George e Charlotte, Louis anche questa volta resta a casa, è troppo piccolo per andare alo stadio. Tutti insieme a tifare la squadra del cuore e per la royal family il sabato pomeriggio è stato davvero speciale. Lo è stato un po’ anche per chi sugli spalti si è ritrovato a urlare e gioire con il principe d’Inghilterra e la sua famiglia. Per William e Kate nitente tribune speciali, anche se ovviamente c’era chi vigilava su tutti loro. Una famiglia come tante, guardia del corpo a parte, ma per il resto entusiasmo ed emozioni non sono mancate, soprattutto per William e il piccolo George. Da sempre il principe è un gran tifoso e non poteva perdere la partita di Premier League tra Aston Villa e Norwich City a Carrow Road.

ALLO STADIO IL PRINCIPE WILLIAM E BABY GEORGE

Canti e urla di gioia e sembra che padre e figlio abbiano passato tutti i 90 minuti di gioco a commentare la partita mentre Charlotte che sedeva spesso sulle gambe di Kate si è più volte distratta guardando in punti diversi dal campo. La squadra del cuore alla fine ha vinto addirittura con un bel 5 a 1 e il piccolo George ha esultato in piedi sugli spalti ma restano sempre educatissimo.





E’ stato l’esordio dei principini allo stadio, il debutto che conferma ancora una volta la passione del papà per la squadra e in generale quella dei duchi di Cambridge per lo sport. 6 e 4 anni, sono davvero piccoli i principini per prestare sempre attenzione alla partita ma mamma e papà hanno fatto di tutto per coinvolgerli ed evitare la noia, felici di averli allo stadio con loro.