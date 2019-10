La cognata di Kate Middleton: è Alizée la futura moglie di James ma già sfoggia un anello come il suo (Foto)

James Middleton, il fratello di Kate Middleton, è pronto per le nozze, si è ufficialmente fidanzato con Alizée Thevent (foto). E’ lei la nuova cognata della duchessa di Cambridge e per il momento a legarle non è solo l’amore per la stessa persona ma anche un anello. James ha regalato alla sua fidanzata un anello che sembra davvero identico a quello di sua sorella kate, in pratica uguale al gioiello con zaffiro che è appartenuto a Lady Diana. L’anello della principessa scomparsa è stato regalato da William a Kate quando si sono fidanzati e il dettaglio del nuovo anello non è scappato all’occhio dei più attenti. Bionda, francese e sportiva, anche qui c’è qualche somiglianza tra le due cognate, entrambe molto sportive. Per la nuova coppia galeotto è stato il loro amore per gli animali, in particolare modo per i cani, l’adozione di un cane da parte del futuro sposo.

IL FRATELLO DI KATE MIDDLETON ANNUNCIA IL FIDANZAMENTO CON ALIZEE THEVENT

E’ sui social che James ha annunciato il fidanzamento. Una foto con l’anello già al dito della futura sposa: “Il nostro segreto non è più nostro ma siamo felici di condividere la notizia”. Congratulazioni da parte di tutti ma per il momento non ci sono quelle ufficiali della ben più famosa sorella e del resto dei Cambridge. Invece il fidanzato di Beatrice di York, Edoardo Mapelli Mozzi, ha scritto “adorabili”.





Se le regole sono valide per tutti la nuova coppia dirà sì nel 2020, proprio come Beatrice ed Edoardo. Già due royal wedding l’anno prossimo in cui potremo ammirare la royal family al completo. La nuova coppia si frequenta da un anno, lei è analista finanziaria, ha 29 anni ed è cresciuta tra l’Europa e l’Oriente, parla quattro lingue e vive a Londra da 6 anni, ama la natura e il jogging, come il suo James e un po’ come sua cognata.





