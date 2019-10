Al Festival del Cinema a Roma il cambio look di Carlotta Mantovan e le bellissime da Rocio Morales a Cristina Chiabotto (Foto)

Al Roma Film Festival in questi giorni non si contano i red carpet delle bellissime, dei personaggi famosi e dei look scelti per l’occasione (foto). Tra tutte spicca Carlotta Mantovan, finalmente con un sorriso che non mette da parte il dolore per la scomparsa di Fabrizio Frizzi ma mostra tutta la sua forza. Un nuovo look per lei che ha tagliato i capelli e appare più chiara, deliziosa; per il resto black e semplicità. La lista delle vip è lunghissima, a Roma è arrivata anche la sposina, Cristina Chiabotto, nella sua prima uscita mondana dopo il matrimonio con Marco Roscio e la loro romantica luna di miele a Formentera. Bellissima in verde con le sue lunghe gambe in evidenza e i tacchi alti ma non altissimi. C’è anche Martina Stella, per lei abito nero lungo ma con una bella scollatura, sfila con il marito Andrea Manfredonia. Arriva un’altra coppia e sul tappeto posano Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, da sempre una delle coppie più ammirate dello showbiz, presenti al festival forse solo per Telethon, non amano molto i riflettori al di fuori del set.

AL FESTIVAL A ROMA LE VIP PIU’ BELLE

Da un abito all’altro per la serata romana arrivano anche Carolina Stramare, Miss Italia 2019 rigorosamente con la corona. Per la cena in favore di Telethon Rocio ha scelto un tailleur pantaloni rosso ma per il red carpet del film Judy era in elegantissima tuta nera. Look total black anche per Eleonora Daniele, poi Jessica Notaro, Carmen di Pietro, Nancy Brilli, anche lei in tailleur pantaloni.

LE FOTO DI ANNA MORONI AL FESTIVAL DEL CINEMA





Il nero vince sempre e lo indossa anche Roberta Giarrusso. Meno bella a dire il vero la tuta scelta da Alessia Fabiani. Tanto verde per Nicole Macchi e spiccano anche le scarpe rosse di Luisa Ranieri sotto l’abito lungo monospalla e rigorosamente nero. In arrivo anche altre vip.