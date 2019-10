Elisabeth del Belgio festeggia i 18 anni, sarà lei la futura regina (Foto)

Elisabeth del Belgio, la primogenita di re Filippo e Mathilde del Belgio ha appena compiuto 18 anni e per festeggiarla i sovrani hanno organizzato una festa a palazzo, un ricevimento per lei che sarà la futura regina (foto). Elisabeth si affianca così a Meghan Markle, Kate Middleton, Letizia Ortiz e le altre royals, per il gossip potrebbe essere un’altra icona pronta a dare tante soddisfazioni a chi segue le famiglie reali. Difficile davvero in realtà che qualcuno possa superare l’interesse che circonda i Windsor ma intanto scopriamo l’abito scelto dalla duchessa di Brabante, questo il titolo nobiliare di Elisabeth. Per festeggiare con tutti la sua maggiore età ha indossato un abito bianco in stile trench. Tutto molto sobrio, semplice ed elegante. Bellissima e sorridente ha accolto 80 giovani da tutto il paese al Palazzo Reale di Bruxelles dove è stato organizzato l’evento.

CON ELISABETH DEL BEGLIO TUTTA LA ROYAL FAMILY

Ovviamente con la duchessa per il suo giorno c’erano tutti, dai fratelli Eleonore, Emmanuele e Gabriel, a mamma Mathilde e papà Filippo. Il re emozionato per la maggiore età di sua figlia le ha conferito l’Ordine di Leopoldo, ovvero la massima onorificenza del Paese. Elisabeth sa da sempre che lei sarà la futura regina del Belgio, da quando il nonno, Re Alberto II, ha abdicato in favore di suo padre, era il 2013. Per lei che è di certo una regina moderna ci sono da maggiorenne nuovi impegni e responsabilità.

Ha frequentato college internazionali, parla benissimo olandese, francese, inglese e studia il tedesco. La sua passione la danza e ovviamente da sempre studia per il giorno n cui sarà regina, la prima regina del Belgio.