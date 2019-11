Vergine, oroscopo Paolo Fox dicembre 2019: cosa succederà secondo le stelle?

Scopriamo cosa succederà secondo le stelle ai nati sotto il segno della vergine a dicembre 2019. Ecco l’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore le coppie possono recuperare se hanno vissuto un momento di crisi, chi è solo può provare una bella emozione. Nel lavoro questo mese è davvero interessante per i liberi professionisti e anche per i lavoratori dipendenti. La salute migliora in questo contesto di recupero generale. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 della vergine, clicca qui.

L’OROSCOPO DELLA VERGINE DI DICEMBRE 2019: LE PREVISIONI DI PAOLO FOX SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore chi ha una relazione e ha superato un momento di crisi, può recuperare. Coloro che invece sono soli, possono vivere una bella e nuova emozione in questo mese di dicembre 2019, arriva un momento di riscatto. La vergine che è da poco convolata a nozze può vivere davvero un momento positivo e lo stesso vale per chi desidera un figlio. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox però serve anche un po’ di buona volontà, soprattutto per chi pensa a un nuovo amore. Le stelle sono certamente di aiuto, ma i nati sotto questo segno non devono buttarsi giù se sono soli da molto tempo. Bisogna considerare che il 2020 inizia in maniera esplosiva e che sarà un anno davvero positivo per la vergine. Meglio voltare pagina invece che rimuginare sulla fine di una relazione.





LAVORO – In questo ambito anche le cose vanno alla grande e dicembre 2019 è un mese molto importante. Ciò riguarda sia i lavoratori dipendenti che i liberi professionisti. Dal 2 del mese Giove inizia un transito positivo, e poi ci sono Urano e Saturno in aspetto ottimo. Le soddisfazioni arriveranno tra la fine di quest’anno e il mese di febbraio, soprattutto per chi è riuscito a mantenere dei rapporti di lavoro. Ci si potrà anche togliere un sassolino dalla scarpa nei confronti di chi ha provato a farti fuori dal lavoro. Questo cielo consente anche di concludere un buon affare. Intorno al 18 del mese, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, aumentano l’energia e la forza.

SALUTE – Come visto, per la vergine è un momento di recupero e questo vale anche per la salute. A dicembre 2019 si registra un miglioramento. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox però non vengono a mancare dei conflitti emotivi che caratterizzano da sempre questo segno zodiacale. Questo mese è positivo per chi sta cercando di risolvere alcuni problemi sorti nel passato.