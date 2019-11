Capricorno, oroscopo Paolo Fox dicembre 2019: arrivano le previsioni di fine anno

Cosa succederà ai nati sotto il segno del capricorno a dicembre 2019? Lo scopriamo grazie all’oroscopo di Paolo Fox che prende in considerazione tre aspetti fondamentali: amore, lavoro e salute. In amore questo mese è molto importante, soprattutto per le coppie che vogliono avere un bambino. Nel lavoro è arrivato il momento di far valere le proprie idee cambiando delle situazioni che non piacciono più. Dal punto di vista della salute, è possibile scoprire la presenza di problemi in anticipo così da favorirne le cure. Per leggere l’oroscopo del capricorno del 2019 di Paolo Fox, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI DICEMBRE 2019 DEL CAPRICORNO: TUTTE LE PREVISIONI SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore il mese di dicembre 2019 è importante soprattutto per le coppie stabili, quelle che hanno intenzione di fare un figlio. Giove entra nel segno e dona fertilità e creatività al capricorno. Questo aiuterà non solo a fine anno, ma anche nel 2020. Le storie che trovano conferma in questo periodo sono le più solide. Non è escluso che alcuni possano scegliere il mese di dicembre per convolare a nozze. Il periodo migliore è quello compreso tra Natale e Capodanno. Può arrivare anche una bella notizia. Chi da tempo è solo, può lasciarsi andare secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Dunque la fine di questo mese è solo il preludio di un 2020 davvero positivo dal punto di vista dei sentimenti.





LAVORO – Nel lavoro è possibile realizzare un desiderio per il capricorno. Le stelle sono positive e Paolo Fox, con il suo oroscopo, consiglia di farsi valere in questo mese di dicembre 2019. Si può arrivare a modificare situazioni lavorative che causano stress. Arrivano anche le soddisfazioni per chi si è impegnato a fondo in passato. Chi invece era stato messo da parte, ora torna a essere protagonista. Giove entra nel segno accompagnato da Urano in aspetto davvero favorevole. Insomma, per il capricorno è in arrivo un ruolo di rilievo, qualsiasi cosa si faccia. Coloro che sanno lavorare bene potranno raggiungere il successo sperato. Le cose vanno bene anche per gli studenti, in quanto gli esami sono favoriti. Si può puntare a qualcosa di più rispetto ai mesi passati. E’ il periodo giusto per affrontare situazioni che non vanno più come dovrebbero. Anche i liberi professionisti hanno la possibilità di farsi valere.

SALUTE – Venere è nel segno dal 20 e il Sole dal 22 dicembre 2019. Il capricorno può individuare eventuali problemi e risolverli. L’energia non manca a questo segno. Arriva maggiore benessere anche grazie a un cambiamento di vita.