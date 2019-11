Sagittario, oroscopo Paolo Fox dicembre 2019: cosa ci dicono le stelle?

Cosa succederà al sagittario nel mese di dicembre 2019? A dircelo è ovviamente l’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute, che svela cosa accadrà a fine anno. In amore i sentimenti tornano ad avere un ruolo importante nella vita di questo segno, sia per chi fa nuovi incontri che per chi ha già una relazione. Nel lavoro è il periodo ideale per comunicare le proprie idee. Per quanto riguarda la salute, sono favorite le cure e un problema di salute è stato superato. Per leggere l’oroscopo del 2019 di Paolo Fox del sagittario, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL SAGITTARIO DI DICEMBRE 2019: ECCO COME ANDRANNO LE COSE IN AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – A dicembre 2019 per il sagittario l’amore torna ad avere un ruolo importante. Alcuni nati sotto questo segno hanno già incontrato una persona importante, mentre altri possono fare nuove conoscenze. Non è preclusa la possibilità di amori part-time. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le coppie possono fare progetti soprattutto nei giorni compresi tra il 16 e il 22 del mese. La Luna è nel segno del sagittario a Natale, che va sicuramente meglio del Capodanno in ambito sentimentale. La fine dell’anno, invece, meglio festeggiarla con pochi intimi. In questo periodo dell’anno la vita sentimentale diventa più gestibile per questo segno e ci si può concentrare sulla propria felicità oltre che quella dell’altro. Tuttavia ci sono persone che, di impegnarsi, non ne vogliono proprio sapere. Ben vengano dunque anche le avventure. Chi ha due relazioni parallele deve invece fare una scelta.





LAVORO – In ambito lavorativo, nonostante l’uscita di Giove dal segno, va bene. Il sagittario infatti, nei mesi precedenti, si è dato da fare e i risultati si vedono. Potrebbe essere stato firmato un contratto, o comunque arriva una maggiore serenità. Dal 9 del mese di dicembre 2019 arriva comunque Mercurio nel segno. Questo pianeta sarà in ottimo aspetto con Luna e Sole, e la giornata del 16 dicembre sarà favorita. Questo consente di comunicare le proprie idee in modo efficace. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è il momento giusto per contrattare nuove collaborazioni o finalizzare un accordo. Dal 16 al 22 può arrivare una risposta che si attende da tempo.

SALUTE – La salute può essere affrontata con il piede giusto, soprattutto per chi ha avuto dei problemi alla fine dell’estate. Le cure, a dicembre 2019, sono favorite. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del sagittario, a Capodanno bisogna cercare di non strafare. Può esserci un po’ di stanchezza.