Acquario, oroscopo Paolo Fox dicembre 2019: ecco quali sono le previsioni

Scopriamo quali sono le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di dicembre 2019 dell’acquario: cosa succederà in amore, lavoro e salute? In amore si torna a vincere in questo momento anche grazie al transito di Venere nel segno. Nel lavoro la conclusione di questo anno sembra essere interessante e si può rilanciare la propria attività. La salute è caratterizzata da una buona energia e ci si può prendere qualche giorno di svago. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 dell’acquario, clicca qui.

L’oroscopo di Paolo Fox di dicembre 2019 dell’acquario: ecco tutte le previsioni su amore, lavoro e salute

AMORE – In amore, come vi abbiamo anticipato, l’acquario torna a essere vincente e anche convincente. A dicembre 2019 Venere torna nel segno a partire dal giorno 20. Giusto in tempo per vivere le festività nel migliore dei modi. E’ importante dedicare del tempo all’amore. Quest’ultimo mese dell’anno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, può essere il momento ideale per fare un incontro speciale, soprattutto se ci si sta riprendendo da una separazione difficile. La fine del 2019 anticipa solamente quello che aspetta i nati sotto questo segno per l’anno successivo, quando ci sarà molta positività e energia per l’amore. Giornata favorita è quella del 29 dicembre 2019 per l’acquario. Anche Natale e Capodanno possono andare alla grande.





LAVORO – In ambito lavorativo per l’acquario si tratta di un mese abbastanza interessante. C’è però qualcuno che ha iniziato un lavoro nuovo da poco tempo, e dunque i soldi possono scarseggiare. Attenzione alle spese, soprattutto se nell’ultimo periodo si è stati un po’ esagerati. Dal giorno 9 dicembre 2019, Mercurio transita in modo interessante nel segno. Anche il Sole è in ottimo aspetto e aiuta. Molto importanti sono i rapporti lavorativi, e proprio da queste potrebbe essere arrivata una possibilità, un’occasione da cogliere al volo. La seconda parte di dicembre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è molto fortunata per l’acquario. Si può anche recuperare qualche soldo che è andato perso. Non è escluso che alcuni riferimenti lavorativi possano cambiare a causa dell’insofferenza dei nati sotto questo segno.

SALUTE – A dicembre 2019, per i nati sotto il segno dell’acquario, c’è una buona energia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dopo il 22 è il momento ideale per farsi una bella vacanza. Nota negativa è il transito dissonante di Marte ma il recupero è dietro l’angolo grazie a Venere e al cielo nel complesso favorevole. Può verificarsi perciò un po’ di fiacca, ma nulla di cui preoccuparsi. I fastidi si superano facilmente.