Pesci, oroscopo Paolo Fox dicembre 2019: tutto quello che succederà

Scopriamo tutto quello che succederà ai nati sotto il segno dei pesci secondo l’oroscopo di Paolo Fox di dicembre 2019. Come andranno le cose in amore, lavoro e salute? In amore questo segno può contare su un punto di riferimento ma attenzione ai ritorni di fiamma che vanno valutati attentamente. Nel lavoro ha inizio un periodo molto importante per i pesci con i pianeti favorevoli. La salute migliora ma ancora c’è troppa tensione nella vita di questo segno. Per leggere l’oroscopo del 2019 di Paolo Fox dei pesci, clicca qui.

Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox di dicembre 2019 su amore, lavoro e salute: ecco quali sono le previsioni

AMORE – In amore questo segno ha sempre un punto di riferimento. Chi ha concluso da poco una relazione, può già avere pronta una sostituzione. Occhio però ai ritorni di fiamma: i pesci devono valutare attentamente se si possa superare tutto o se si rischia di ricadere negli errori del passato. Chi si è separato potrebbe pensare di riprovarci. Bisogna decidere se chiudere definitivamente una situazione oppure riprovare mettendo una pietra sopra al passato. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di dicembre 2019, arrivano molte opportunità per questo segno. E’ il momento di pensare in maniera costruttiva all’amore in ottica futura, qualsiasi sia la condizione di partenza. In passato il lavoro ha influito sull’amore ed è il momento di cambiare questa situazione. La chiarezza è fondamentale in questa fine dell’anno, per se stessi e per il partner.





LAVORO – Dal punto di vista del lavoro i pesci, a dicembre 2019, vivono un momento davvero positivo grazie alla presenza di molti pianeti in aspetto favorevole. In particolar modo Giove torna a essere attivo dal 2 del mese. In questo periodo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, si possono avanzare delle richieste. Si può ottenere una promozione. Il successo personale non manca in questo periodo. Si può agire anche in solitudine, portando avanti un progetto senza complicazioni. Chi ha intenzione di avviare una nuova attività è favorito da questo cielo. Ci si riprende anche dal punto di vista economico e legale. Per i pesci è in arrivo un 2020 molto positivo.

SALUTE – La salute dei pesci migliora a dicembre 2019. Attenzione però a Mercurio dissonante intorno al 18 di questo mese che può portare più tensione del dovuto. I nati sotto questo segno devono dedicarsi al tempo libero, scegliendo di stare con altre persone. Meglio evitare di pensare troppo alle cose che si devono fare. A Capodanno si supera un problema.