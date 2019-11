Charlene di Monaco non appare più, cosa è successo alla moglie del principe Alberto? (Foto)

E’ un vero mistero la scomparsa di Charlene di Monaco, la moglie del principe Alberto non appare più sui social ma nemmeno agli eventi ufficiali (foto). Cosa è successo alla Wittsotck se lo chiedono un po’ tutti, in pubblico non la vedono più da tempo e sui social ci sono solo le foto dei gemellini. Le prime indiscrezioni parlano di un cambio di atteggiamento della principessa, altri pensano che sia un vero incubo per lei vivere il continuo paragone con Grace Kelly. C’è chi osserva il suo sguardo triste dalle ultime immagini, ma in realtà lei dal primo istante è stata definita proprio la principessa triste. Dopo la nascita dei figli però sembrava avere ritrovato il sorriso, adesso si scatenano di nuovo preoccupazioni e illazioni. Più di tutto si è avvertita la sua assenza all’incoronazione dell’imperatore giapponese, c’erano tutti mancava solo lei, il principe Alberto era solo. Sui social la sua assenza non viene motivata e i media iniziano a occuparsi troppo di lei; di certo non le farà piacere. Intanto, l’ultima apparizione di Charlene di Monaco con il consorte e i gemelli risale alla visita all’Eliseo, erano ospiti di Brigitte Macron; è già passato un anno, ma c’è anche altro.

CHARLENE WITTSTOCK NON C’E’ NEMMENO NELLE FOTO DEL PIC-NIC IN FAMIGLIA

Sporadiche le sue apparizioni in occasioni private, come a settembre, l’ultima volta che è stata vista, per il pic-nic in famiglia; in questo caso nemmeno una foto. Che il matrimonio di Charlene e Alberto sia al capolinea? Sono solo supposizioni ma intanto anche il quotidiano El Pais ne parla in modo insistente, sottolinea la scomparsa della principessa e per i sudditi la sua presenza con il contagocce non è certo ben vista.





Proprio mentre si parla della sua scomparsa compaiono gli ultimi scatti dei piccoli Jacques e Gabriella ma dell’ex nuotatrice sudafricana non c’è traccia. I bambini nel loro primo anno di scuola, i loro sorrisi; a dicembre festeggeranno il compleanno e la mamma per il party che come sempre organizza a tema non potrà mancare.