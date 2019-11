Kate Middleton deliziosa col suo nuovo look, non il solito abito ma pantaloni e blazer (Foto)

Un altro impegno di beneficenza questa mattina per Kate Middleton e il principe William d’Inghilterra e come sempre i tabloid inglesi si occupano più della duchessa che di suo marito (foto). Il motivo ovviamente è per il look scelto da Kate, ancora una volta un outfit che piace a tutti, per un’occasione pubblica pantaloni e blazer hanno sostituito i classici abiti che indossa. Pantaloni bordeaux e blazer pied de poule e forma fisica come sempre invidiabile. Nonostante le tre gravidanze e i tanti impegni per la Middleton sembra non mancare mai l’allenamento per mantenere la tonicità oltre che il peso. Mail Online ha definito il suo look perfetto per un incontro d’affari ma l’evento al Troubadour White City Theatre era benefico. C’è da scommettere che molte donne inglesi e non copieranno questo look sia per il lavoro che per altre occasioni. Pantaloni bordeaux aderenti ma senza esagerare, caviglia lasciata scoperta e giacca che copre i fianchi e rende elegante la scelta. Un sotto giacca bianco semplice, cintura e scarpe nere, col tacco largo, comode.

KATE MIDDLETON VINCE ANCORA CON UN LOOK PERFETTO

Nel dettaglio Kate Middleton ha abbinato un paio di pantaloni al blazer a quadri, un abbinamento che può far notare un contrasto di colori eccessivo ma è quello giusto. Come sempre gli accessori utilizzati sono sobri e quasi spariscono perché lei illumina il viso con il suo sorriso. Sicura e serena, sempre, la duchessa non sbaglia un colpo. In molti continuano ancora a paragonare le due cognate ma intanto Meghan Markle sembra sempre più messa in disparte o forse è questa la sua volontà.





Non c’è dubbio che le moglie di Harry e William siano molto diverse, che le loro scelte e i loro caratteri non siano sullo stesso piano. I look poi sono davvero molto differenti, ben più classica la Middleton che quando vuole però sa stupire.