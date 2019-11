Letizia Ortiz è straordinaria a Cuba con il suo guardaroba perfetto: tutti i look da copiare (Foto)

Quattro giorni a Cuba per Letizia Ortiz e re Felipe di Spagna e già dal primo giorno la sovrana sfoggiando il suo meraviglioso guardaroba ha colpito tutti (foto). Ancora una volta la regina Letizia di Spagna batte tutte le altre con i suoi outfit regali ma così moderni da oscurare chiunque. Un’occasione molto importante per Felipe e Letizia perché sono i primi sovrani a rimettere piede dopo tantissimi anni nell’ex colonia. Partiamo dall’atterraggio, in aeroporto giacca e pantaloni e già qui possiamo fare il primo applauso; un look nero che diventa subito elegante e di tendenza con il blazer scelto, bianco e nero, pied de poule, scarpe perfette e poi via verso gli altri look indossati. Dopo le foto all’aeroporto dell’Avana José Martì cambio d’abito e il benvenuto per la coppia dal presidente Miguel Díaz-Canel e dalla first lady Lis Cuesta. Abito scelto? Un delizioso vestito bianco a pois neri, lunghezza sotto il ginocchio, spalle scoperte, scollo all’americana e scarpe più leggere, il tutto molto sensuale e sempre regale firmato da Carolina Herrera. Costo? Circa 700 euro. In realtà è un outfit che ha già mostrato ma anche questo va a suo favore.

LETIZIA DI SPAGNA A CUBA REGINA MERAVIGLIOSA

Non solo impegni ma anche il tempo di fare un po’ i turisti e in questo caso l’ex giornalista ha scelto un abitino bianco ricamato che ha abbinato alle espadrillas con zeppa di corda. Sembra avere contagiato anche il re che casual come mai ha indossato la camicia azzurra fuori dai pantaloni.





In tutto questo non poteva mancare il rosso e la Ortiz l’ha tirato fuori per il gala a teatro. Al Gran Teatro dell’Avana Letizia di Spagna ha puntato tutto sul suo colore preferito e ovviamente ha vinto. Come sempre il suo punto di forza sono le spalle. Bellissimi i sandali abbinati e la tonalità di rosso scelta per accendere le labbra. Il viaggio è solo all’inizio, seguiamo con voi gli altri consigli della regina di Spagna per un abbigliamento regale ma molto moderno.