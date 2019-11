Per il compleanno del principe Carlo gli auguri di Harry e William ma manca Meghan Markle (Foto)

Un giorno importante oggi per la famiglia reale inglese che festeggia i 71 anni del principe Carlo e non potevano mancare sui social gli auguri di Harry e William (foto). Per il padre hanno scelto delle fotografie, ben tre da parte di William per omaggiare il principe come padre e come nonno ma anche per dire altro. Solo una foto scelta dal più piccolo della famiglia. Per molti dietro queste scelte così diverse c’è da leggere tanto tra le righe. Harry ha pubblicato su Instagram lo scatto mentre tiene tra le braccia suo figlio Archie e ha accanto il padre Carlo, il significato è importante, parla di un principe ma anche di un uomo che da sempre è nella sua vita e in quella del suo bambino. William è andato ben oltre, in quelle tre foto scelte oggi sembra abbia qualcosa da dire ma in tutto questo anche per lui non c’è Meghan Markle.

LE FOTO SCELTE DA WILLIAM PER OMAGGARE IL PRINCIPE CARLO ESCLUDONO MEGHAN MARKLE

Tra le tante foto private il principe William non ha scelto uno scatto con la famiglia al completo; nella prima immagine suo padre è con Kate Middleton che stringe tra le braccia Louis, nella seconda immagine un evento pubblico che vede protagonisti padre e figlio. L’ultimo scatto è il più bello: Harry, Carlo e William. Di certo il dica di Cambridge avrà scelto le tre foto con Kate, il messaggio di pace è importante, suo fratello Harry per lui è importante ma manca Meghan che però manca anche nella foto scelta da Harry.





“I migliori auguri di Buon Compleanno al Principe del Galles” scrivono i duchi di Cambridge. Harry usa un tono più semplice: “Buon Compleanno, a Sua Altezza Reale il Principe del Galles, Sir, padre, nonno”. Attendiamo il seguito, i veri festeggiamenti per il compleanno del principe Carlo.