Kate Middleton indossa il colore ciclamino e si prepara al Natale (Foto)

Si avvicina il Natale e Kate Middleton tira fuori dal suo guardaroba i colori più vivaci e torna anche al riciclo e indossa un tailleur colore ciclamino (foto). Davvero impossibile non notarla ma oltre al colore scelto ci sono anche risate e sorrisi, tutto per l’inaugurazione di un ospedale. Kate ha acceso ancora una volta la sua bellezza, sembra voler mettere da parte i colori troppo scuti e il risultato piace anche di più. Come sempre non manca il buon gusto, sarà lei la futura regina, studia da tanto per diventare la perfetta erede della regina Elisabetta e non sbaglia un colpo. Se il colore è ciclamino il modello non scopre nulla, le calze coprono tantissimo e gli accessori sono neri. Un due pezzi in lana bouclé, il tessuto tornato di tendenza ma che la Middleton ha già indossato due volte. Niente di economico, riciclato sì ma questa volta i prezzi sono alti.

KATE MIDDLETON PROTAGONISTA ASSOLUTA DELLA FAMIGLIA REALE

Il tailleur ciclamino firmato Oscar de la Renta l’abbiamo già visto in occasione di una conferenza nel 2017 ma Kate lo ha indossato anche alla Royal Opera House a gennaio di quest’anno. Le scarpe sono le classiche décolletées che adora, formate Gianvito rossi costano circa 600 euro. Anche la clutch è cososa, ben 350 euro.





Se prima i paragoni tra Kete Middleton e Meghan Markle erano continui adesso sembra ci sia solo la duchessa di Cambridge in pista. A parte gli auguri che sembra l’ex attrice non abbia fatto ieri al suocero c’è la notizia che i duchi del Sussex trascorreranno il Natale a Los Angeles dove vive Doria Ragland, la mamma di Meghan. A questo punto non c’è alcun dubbio, per gli inglesi è la moglie del principe William la più amata, lei è già una regina in tutti i sensi.





