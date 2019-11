Harry e Meghan hanno festeggiato il secondo anniversario di fidanzamento con tre foto bellissime

Due anni fa Harry d’Inghilterra e Meghan Markle annunciarono al mondo il loro fidanzamento per poi sposarsi dopo sei mesi; ieri la coppia ha festeggiato l’anniversario pubblicando su Instagram tre foto meravigliose. E’ ancora una volta via social che i duchi del Sussex condividono la loro gioia e per tutti hanno scelto uno scatto delle nozze mai visto, una foto dopo la cerimonia realizzata da Alexi Lubomirski. Non manca nella scelta la foto del giorno del fidanzamento e ovviamente quella della nascita del piccolo Archie, la presentazione ufficiale al mondo del loro erede nato lo scorso 6 maggio. La più bella tra le tre è però quella del giorno delle nozze, una delle foto scartate dall’album del royal wedding e lo rivela proprio il principe condividendo la foto out-take ossia scartata rispetto a quelle ufficiali diffuse. Il fotografo scelto ebbe solo tre minuti per scattare alcuni ritratti informali e questa è tenerissima, lui guada lontano qualcosa, lei è bellissima mentre sorriso nel suo giorno da favola.

HARRY E MEGHAN MARKLE FELICI DOPO DUE ANNI DALL’ANNUNCIO

Sono già passati due anni da quando entrambi raggianti tenendosi per mano mostravano a tutti il loro amore. Le foto della coppia erano già in giro da tempo ma ufficializzare il fidanzamento significa matrimonio in vista, un impegno reale.





Era il 27 novembre del 2017 e invece oggi che si celebra il giorno del ringraziamento sembra che a festeggiare fossero solo in quattro: Harry, Meghan, il piccolo Archie e mamma Doria Ragland. Non si sa ancora se la coppia sia volata in America o se sia stata la mamma a raggiungere la figlia in Inghilterra ma i bene informati raccontano che sia stata la duchessa a preparare il tacchino con le sue mani. Sembra sia davvero brava in cucina e oggi avrà avuto l’occasione giusta per dimostrarlo.