Romina Power non si dà pace e continua a postare messaggi per Ylenia (Foto)

Non possiamo nemmeno immaginare il tormento di una madre come Romina Power che da anni vive la scomparsa di sua figlia, Ylenia. Un dolore immenso che forse a noi torna in mente quando l’ex moglie di Al Bano pubblica sui social una foto della primogenita ma che per lei è senza interruzioni. Sembra impossibile da superare in questo momento l’angoscia anche perché ieri 29 novembre Ylenia Carrisi avrebbe compiuto 49 anni. Romina l’avrà immaginata madre, una donna realizzata, felice, ma non è così anche se lei continua a pensare che sia ancora viva. La Power continua a lanciare appelli sui social dopo ben 25 anni dalla sua scomparsa, dall’ultima volta in cui ha avuto sue notizie. E’ un periodo in cui non si dà pace, basta curiosare sul suo profilo Instagram e il cuore si stringe vedendo tutte le foto della figlia. “Non ti dimenticherò mai” è il messaggio di oggi per la sua splendida figlia.

L’ULTIMA FOTO DI YLENIA CARRISI E’ UN ALTRO GRIDO DI DOLORE DI ROMINA POWER

Un primo piano strettissimo sul meraviglioso volto di Ylenia, gli occhi verdi che sembrano parlare. Ieri gli auguri di buon compleanno, oggi il tormento prosegue anche se la Power appare sempre così serena e felice quando è ospite in qualche programma televisivo.





Era fine dicembre del 1994 quando la famiglia riuscì a sentirla per l’ultima volta poi non si è saputo più niente se non la più terribile delle ipotesi, il suicidio, Ylenia caduta nelle acque del Mississipi. Arrivarono anche voci di un ipotetico serial killer ma tutto fu smentito dal dna. Nel 2014 la dichiarazione di morte presunta richiesta da Al Bano, altro dolore. Romina non si è mai arresa, non manca occasione che lei non posti una foto di Ylenia con la speranza che la riconosca, che le dica che è viva e sta bene. Le ultime due settimane le dediche per lei sono continue, la speranza c’è ancora.