Platinette prima e dopo la dieta mostra anche i piatti che prepara (Foto)

E’ quasi irriconoscibile Platinette dopo la dieta che ancora continua a seguire; ottimo il risultato e lui è pienamente soddisfatto (foto). Una foto del prima e del dopo, due scatti in bianco e nero che dimostrano la sua vittoria. Nella prima immagine Mauro Coruzzi non teme di mostrarsi in una chiara situazione di difficoltà, disteso nel letto senza vestiti, con tutto il peso in eccesso che non lo faceva più vivere bene. Una forza interiore che aveva promesso a se stesso di tirare fuori, promessa mantenuta e non lo dice solo la bilancia, il risultato per Platinette è evidente e adesso è sotto gli occhi di tutti. Si è ripreso la sua vita, ha iniziato a impegnarsi sul serio per perdere peso, di certo una dieta seguita con scrupolo senza lasciarsi andare al mangiare tutto in modo compulsivo, era questo il suo problema da superare, da affrontare. Un esempio per le persone che sono nella sua stessa situazione, bisogna alzarsi o almeno tentare di farlo.

PLATINETTE DOPO LA DIETA

“Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di rialzarsi” è il commento postato accanto alle due foto in bianco e nero e Mauro ci è riuscito, i suoi sforzi hanno dato tutti i frutti, i chili persi sono tantissimi ma è soprattutto il modo di affrontare il problema che lo rende soddisfatto, orgoglioso. “Dopo 45 anni di lavoro e di carriera, devo combattere un difficile male che mi ha colpito e che porto dentro di me” così aveva salutato tutti durante una puntata di Italia Sì consapevole che era arrivato il momento di dire tutto e di curarsi: “Si tratta del mangiare compulsivo, anche quando non ne ho realmente bisogno. L’ultimo anno è stato difficile, sono arrivato a trascinare una gamba, ringrazio la discrezione delle persone che hanno rispettato la mia privacy anche se sapevano tutto. Ma ad un certo punto, il male va estirpato”.

In tanti si complimentano con lui, altri lo ringraziano consapevoli di dover fare lo stesso, rialzarsi o almeno provarci. Intanto, proseguono i video su Instagram con i suoi piatti previsti per la dieta.